בישיבתה הקרובה, צפויה מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי לדון בתכנית בנייה רחבת היקף ביישוב מיצד החרדי במזרח גוש עציון - הכוללת 509 יחידות דיור חדשות | סמוטריץ': "אנחנו בונים, מפתחים ומיישבים ובכך קובעים עובדות בשטח ומורידים מהשולחן את רעיון המדינה הפלסטינית" (בארץ)
כוחות גדולים של מג"ב, צה"ל ומנהל אזרחי פשטו בשעת בוקר מוקדמת על כפר טרפון בבנימין הסמוך לישוב עטרת, החריבו את בתיהן של 2 משפחות שהתגוררו במקום והחרימו ציוד רב. ההרס בוצע שעות ספורות לאחר פיגוע ירי שהתרחש בגזרה סמוכה (חדשות)
קציני צה"ל מהמנהל האזרחי יחד עם כוחות מחטיבת יהודה ויחידת הפיקוח פעלו לאכיפת חוק הבניה במרחב חברון | בצה״ל מבהירים כי כל בינוי לא חוקי המהווה סכנה לביטחון ופגיעה בסדר הציבורי, ייאכף במהירות האפשרית (ביטחון)
המנהל האזרחי והמשטרה פשטו היום על מספר מאחזים לא חוקיים ברחבי גוש עציון ובנימין, הרסו מבנים והחרימו ציוד שהיה במקום | אחד מעובדי הקבלן הערבים אמר לתושבים במקום: "אני מגיע לכאן כל פעם, כי אני אוהב להרוס ליהודים" (בארץ)