השבת יציינו כ"ו שנים להסתלקותו לשמי מרום של הצדיק רבי דוד לייב שוורץ זצ"ל, גבאי הצדקה המפורסם, שהקים מאות בתים בישראל במסירות נפש | הצדיק המוכר במיוחד לבני הדור הישן לא זכה להותיר אחריו זרע של קיימא, ולזכות תיחשב ללמוד ולהדליק נר לעילוי נשמתו (חסידים)
סביב שולחנות ערוכים כל טוב, במלון 'ציפורי בכפר' אשר במושב 'חפץ חיים', התכנסו עשרות תושבי רמה ב' מבית שמש, ל'כינוס לוקחי אחריות' לטובת קופת הצדקה של השכונה | את המעמד הנחה המשפיע החסידי הרה"ג ר' יחזקאל טוסיג, ורבני השכונה נשאו דבריהם לפני הציבור הרב שהתאסף יחדיו | צפו בתיעוד (חרדים)