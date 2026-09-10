אלפי חסידים מתולדות אהרן זכו השבוע למעמד מרומם במירון בראשות האדמו"ר, לאחר שהשלימו בהצלחה את המגבית השנתית למוסדות החסידות.

מוסדות תולדות אהרן מנהלים את כל מערך התורה והחינוך שלהם ללא כל תקציב ממשלתי, ונשענים באופן בלעדי על תרומות החסידים. גם השנה התגייסו החסידים בארץ ובחו"ל והזרימו מיליוני שקלים להחזקת המוסדות, כאשר התרומות נעו בין 4,500 שקלים בשנה לבין תרומות גדולות במיוחד של עד 200,000 שקלים.

כמסורת שנהוגה בחסידות, ארגנו מנהלי מרכז המוסדות מסע לציון הרשב"י במירון כאות הוקרה לציבור התורמים על מסירותם למען התורה והחינוך.

עם הגעת אלפי החסידים למירון, התקיימו מעמדי תפילה והתעוררות על גג הציון הקדוש, ולאחר מכן ערך האדמו"ר טיש מיוחד בסמוך לציון.

שיא המעמד היה חלוקת סגולת י"ב חלות מיוחדות לפרנסה ולברכה מידי האדמו"ר, כמנהג החסידים ואנשי מעשה לבצוע על י"ב חלות בשבתות. במשך למעלה משעתיים רצופות עברו החסידים לפני האדמו"ר, וקיבלו מידיו חלה מי"ב החלות יחד עם תפוח לשנה טובה ומתוקה.