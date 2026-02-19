בית המשפט העליון קבע היום באופן חסר תקדים כי ניתן להגיש תביעות ייצוגיות נגד סמינרים חרדים, וכי בעניין זה נחשבים לעסק לכל דבר | השופטים קבעו כי תביעה ייצוגית שהגיש אחד האבות נגד הסמינרים תימשך כסדרה (חרדים)
עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין בפסק הלכה תקיף שגרם לביטול התוכנית של הסמינר: "איסור גמור להיכנס לאתר החרמון שמחלל שבת בפרהסיא, גם אם לא משתמשים ברכבל ובמזחלות השלג" | עוד הוסיף: "כואב הלב שבכלל באים לשאול האם מותר ללכת למקום כזה, שמבזה את אבינו שבשמיים" | הפסק המלא (חרדים)
לאחר מספר ימים של אי-ודאות בנוגע לפתיחת שנות לבנות העולות לסמינר, נמצא הפיתרון בעיר בית שמש ויוקם סמינר חדש של הרב מנדלסון מ'הסניף' | בכנס היסוד שהתקיים אמש עם הורי התלמידות ומנהלי הסמינרים הוכרז על הקמת הסמינר ושם יצאה קראה לעירייה לבוא ולעזור ביישום הפיתרון (חדשות חרדים)
שנת הלימודים לעולות לכיתה ט' לא נפתחה השנה בחלק מהסמינרים בירושלים ובכל הסמינרים בבית שמש, זאת בהוראת גדולי ישראל, לאחר שהיו בעיות בשיבוצים | הצהריים, לאחר מו"מ עיקש וארוך הצליחו למצוא פתרון לבעיה בירושלים, כאשר בבית שמש, גם צפוי פתרון אותו מנסים לקדם בשעות האחרונות (חרדי)
שר החינוך יואב קיש הצהיר כי לא תותר כל אפליה על רקע עדתי במערכת החינוך החרדית | לדבריו, רוב מוחלט של הבנות הספרדיות שובצו כבר ביוני, אך קומץ סמינרים בירושלים ובבית שמש מסרבים לקלוט תלמידות בניגוד לחוק | המשרד הודיע כי יינקטו צעדים נגד המוסדות הסרבניים, כולל שימועים, שלילת תקציבים ואף סגירה (חרדים)
המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו הורה שלא לפתוח את שנת הלימודים בכיתות ט' בסמינרים בירושלים, וזאת "בעקבות מצבן של בנות רבות, מכלל החוגים והמגזרים, שלא התקבלו לסמינרים" | ועדת הרבנים הורתה להגדיל את הכיתות לחמישים תלמידות | שר החינוך: "האפליה הגזענית והבזויה הזו תסתיים" (חדשות חרדים)
פתיחת שנת לימודים סוערת כזו, העיר בית שמש לא זוכרת כבר תקופה ארוכה. לאחר שנושא השיבוצים עלה על שרטון ולא צלח, הסמינרים המרכזיים בעיר התאחדו ועלו למעונו של הרב הבכיר בעיר הגאון רבי מרדכי גולדשטיין, שהכריע, כי עד שהנושא לא יוסדר, שנת הלימודים לא תפתח | כל הפרטים (חדשות חרדים)
במכתב שנשלח לשר החינוך, למנהלי אגף החינוך בירושלים ולמנהל המחוז החרדי, הובאו עדויות על אפליית בנות ספרדיות בקבלה לסמינרים בירושלים | במכתב עלתה דרישה לנקוט צעדי אכיפה משמעותיים כנגד המוסדות | ומה קורה בבית שמש? חשיפה: המכתב ששלו מנהלי הסמינרים לעירייה (חדשות חרדים)
לאחר שנים של שקט יחסי בסוגיית הרישום לסמינרים בירושלים - לא עוד | לאור היחסים המתוחים בין דגל התורה לש"ס, מתפתח לו השנה קרב איתנים בסוגיית שיבוצן של 300 בנות בסמינרים | בעוד רבני ש"ס החליטו על השיבוץ של הבנות, ב'דגל התורה' יוצאים למאבק נגד ההתערבות הספרדית | יראה הציבור וישפוט (חרדים)
במהלך שבוע האחרון זכו ראשי איגוד הסמינרים להיכנס אל הקודש פנימה, למעונם של ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, לקראת תחילת תוכנית לימוד חדשה של לימודי הקודש בסמינרים ולהתייעצות והדרכה בנושאים העומדים על הפרק (חרדים)