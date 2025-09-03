הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, מסר שיעור כללי בישיבת 'עץ חיים' באבוב בבני ברק | השיעור נמסר ביידיש וכלל פלפול תורני ודברי חיזוק לבחורים | בסיום השיחה נשאר ראש הישיבה בהיכל לפלפל בדברי הגמרא יחד עם תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)
הבוקר נפתחו שערי היכל הישיבה הכלל-חסידית של חסידי באבוב, בלב העיר בני ברק, לקראת פתיחתו של זמן אלול | התלמידים, שהגיעו בהמוניהם, פתחו את היום ברינה ובשמחה, כשקול לימוד התורה מילא את בית המדרש במשך שעות ארוכות | הבחורים שקדו על תלמודם והגו בתורה הקדושה מתוך שקיקה עצומה, לצדם, ישבו רבני הישיבה בירכתי ההיכל, והיו זמינים לענות לשאלות התלמידים, לחזק ולכוון אותם לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים (עולם הישיבות)
לקראת שלושת ימי הגבלה, אשר לפני חג השבועות, הופיע האדמו"ר מסטריקוב בהיכל ישיבת 'עץ חיים' דבאבוב, המתנוסס לתפארה בעיר בני ברק, ונשא דברות קודש, דברי חיזוק לפני מאות בחורי החמד ששתו בצמא את דבריו המרתקים שנאמרו בלשון צח ובשפה ברורה ונעימה | שוקי לרר התיישב בצד ההיכל, התחזק מהדברים ומגיש גלריה מרהיבה (חסידים - ישיבות)