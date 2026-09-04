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רוממות התורה

בעת ביקור האדמו"ר בבית הלבן: ראש ישיבה מסר שיעור כללי בישיבת באבוב

בשעה שהאדמו"ר מבאבוב שהה בפגישה היסטורית עם נשיא ארה"ב, נרשם מעמד תורני מרומם בהיכל הישיבה בבני ברק: הגאון רבי איתמר גרבוז ריתק מאות בחורים בשיעור עמוק, והם כתבו בידיהם את החידושים מבלי להקליט

הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב| צילום: צילום: שוקי לרר

מעמד תורני מיוחד במינו התקיים אתמול (ד') בהיכל ישיבת באבוב המעטירה בבני ברק, בשעה שעיני הציבור החרדי היו נשואות לבירת ארצות הברית. בזמן שהאדמו"ר מבאבוב ועמו אדמו"רים ורבנים נוספים שהו בפגישה היסטורית עם נשיא ארה"ב בבית הלבן, התקיים בישיבה שיעור כללי מרומם.

הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגיע להיכל הישיבה ומסר שיעור מקיף בפני מאות תלמידי הישיבה. השיעור, שנמשך כשעה ארוכה, עסק בסוגיה מורכבת של 'אי חליפין מדין כסף', וראש הישיבה פירש את הסוגיה בחידושים ובפלפול עמוק.

מחזה נדיר נראה בהיכל הישיבה לאורך השיעור כולו: תלמידי הישיבה בחרו שלא להקליט את דברי ראש הישיבה כנהוג כיום, אלא כתבו בידיהם על גבי דפים את החידושים והביאורים שנאמרו, תוך התמדה ועמל בתורה.

לאחר סיום השיעור הכללי, נשארו הבחורים ופילפלו עם ראש הישיבה בדברי התורה שנאמרו, ורגעים מרוממים אלו נמשכו זמן ניכר.

הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)

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