מעמד תורני מיוחד במינו התקיים אתמול (ד') בהיכל ישיבת באבוב המעטירה בבני ברק, בשעה שעיני הציבור החרדי היו נשואות לבירת ארצות הברית. בזמן שהאדמו"ר מבאבוב ועמו אדמו"רים ורבנים נוספים שהו בפגישה היסטורית עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן, התקיים בישיבה שיעור כללי מרומם.

הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגיע להיכל הישיבה ומסר שיעור מקיף בפני מאות תלמידי הישיבה. השיעור, שנמשך כשעה ארוכה, עסק בסוגיה מורכבת של 'אי חליפין מדין כסף', וראש הישיבה פירש את הסוגיה בחידושים ובפלפול עמוק.

מחזה נדיר נראה בהיכל הישיבה לאורך השיעור כולו: תלמידי הישיבה בחרו שלא להקליט את דברי ראש הישיבה כנהוג כיום, אלא כתבו בידיהם על גבי דפים את החידושים והביאורים שנאמרו, תוך התמדה ועמל בתורה.

לאחר סיום השיעור הכללי, נשארו הבחורים ופילפלו עם ראש הישיבה בדברי התורה שנאמרו, ורגעים מרוממים אלו נמשכו זמן ניכר.