נשיא סוריה אחמד אל-שרע הוציא צו הקובע כי ה-18 במרץ בכל שנה - היום בו פרץ ה"אביב הערבי" - יהיה יום חג רשמי לרגל "יום המהפכה הסורי", שיתווסף לרשימת החגים הרשמיים והחגים המאושרים במדינה | בנוסף, א-שרע קבע יום חופש חדש בתאריך בו מציינים את נפילת משטר אסד בשנת 2024 (העולם הערבי)
לקראת ראש השנה תשפ"ו, מערכת הביטחון עברה לכוננות שיא, עם פריסת כוחות מתוגברת של צה"ל ומשטרת ישראל בכל רחבי הארץ. המהלך נועד לסכל פיגועים ולהבטיח את שלום הציבור, על רקע המלחמה בעזה, גל הטרור האחרון והמאמצים הבינלאומיים להכיר במדינה פלסטינית. בנוסף, המשטרה קוראת למי שיש ברשותו נשק בירישיון לשאת אותו בימי החג (בארץ)