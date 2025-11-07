קטאר עוסקת מאחורי הקלעים במאמצים לשחרור עצורים מבני הקהילה היהודית באיראן | הקטארים מעורבים במספר מקרים, כולל היהודים שנעצרו לאחרונה | ישנם סך הכל חמישה מבני הקהילה היהודית באיראן שעצורים בכלא בשל האשמות שונות (העולם הערבי)
על רקע ההאשמות באוסטרליה כי איראן עומדת מאחורי הפגיעה בבתי כנסת בשטחה, יהודים מהקהילה היהודית באיראן התראיינו לתקשורת המקומית והגנו על כבודה של איראן ש"דבקה בהגנה על זכויותיהם של היהודים" וכי בשונה מאירופה - באיראן אין צורך בשמירה על בתי הכנסת, שפועלים בחופשיות (בעולם)
איראן ממשיכה במדיניות "דיפלומטיית בני הערובה" שלה, וכיום היא מחזיקה בלפחות ארבעה אזרחים איראנים-אמריקנים - שני גברים ושתי נשים | בין העצורים, ישנו סבא יהודי בן 70 שנחקר על טיול לישראל, ואישה מקליפורניה שהוחזקה בכלא אווין (בעולם)
בקהילה היהודית בשיראז וטהרן מנסים לחזור לשיגרה לאחר תקופה של פחד וסגירות מוחלטת שנבעו בעיקר בגלל גל המעצרים בו נעצרו 35 יהודים | בזמן שהחלו להתקיים מחדש תפילות ואירועים מצומצמים נמשכים המאמצים להביא לשחרורם של כעשרה יהודים שעדיין עצורים (בעולם)
השפל הביטחוני והמודיעיני אליו צנחה איראן, הביא את המשטר לתפוס את השעיר לעזאזל: הקהילה היהודית באיראן | בסוף השבוע האחרון דווח על מעצרים בקרב הקהילות באיראן בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל, מה שעורר דאגה עצומה ברחבי העולם היהודי | הדיווח הוכחש ע"י נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני, הומיון שמח | בעקבות עלייתה לכותרות, יצאנו לסקר את הקהילה היהודית בפרס הרחוקה (מגזין)
בנאום תקיף שבו האשים את ישראל בהריגת חברים בקהילה היהודית והדגיש את תמיכת הקהילה במשטר האיראני, הכחיש ד"ר הומיון שמח, נציג היהודים בפרלמנט האיראני, את הדיווחים על כך שיהודים מהקהילה נעצרו בחשד לריגול (מלחמה)
בקהילה היהודית באיראן טענו כי במהלך השבוע האחרון, עם תום המלחמה מול ישראל, עשרות יהודים נעצרו - אך בימים האחרונים מרביתם שוחררו| בהודעה שהופצה לחברי הקהילה נאמר כי "יש לשמור על פרופיל נמוך ולא להביע דעה על המלחמה" (בעולם)
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ברקע הדיווחים המדאיגים בישראל ובעולם על מעצרם של עשרות יהודים לאחר המלחמה עם ישראל, ממשיך נציג היהודים בפרלמנט האיראני, ד"ר הומיין שמח, לתמוך בפומבי במשטר האייתוללות בטהרן | לדבריו, הקהילה היהודית באיראן "חיה בביטחון, בכבוד ובשלום תחת דגל איראן" (בעולם)
בבית הכנסת יוספבאד שבטהרן ציינה הקהילה היהודית את יום השנה ה-36 למותו של מנהיג איראן לשעבר, האייתוללה חומייני שר"י, כך דיווחה היום התקשורת האיראנית | על פי הדיווח, בטקס המיוחד, שנערך לצד קריאת התורה ואמירת תהילים, נשאו הרבנים דברים לזכרו של חומייני (בעולם)