דיווח: זו המדינה הערבית שפועלת לשחרור עצורים מהקהילה היהודית באיראן

לאחרונה נעצרו כמה מבני הקהילה היהודית באיראן אחרי שהעבירו ביקורת על המשטר האיראני על רקע העימות בינו לבין ארצות הברית וישראל. גורמים שמעורים בסוגייה אמרו כי קטר פועלת להביא לשחרורם מול הגורמים הרשמיים באיראן.

על פי הדיווח הערב (ראשון) בכאן חדשות, הקטרים, שמעורבים במאמצים לשחרר אזרחים אמריקנים באיראן וגם את בני הקהילה היהודית שם, לא עושים את זה לשם צדקה, אלא כדי להראות לאמריקנים שהם המתווכים הכי עדיפים באזור על פני אחרים.

על פי הדיווח, הקטארים מעורבים במספר מקרים, כולל היהודים שנעצרו לאחרונה. בדיווח נטען כי ישנם סך הכל חמישה מבני הקהילה היהודית באיראן שעצורים בכלא בשל האשמות שונות.

רק בימים האחרונים, האיראנים שחררו אזרחית אמריקנית שנעצרה במדינה בשנת 2024. נשיא ארצות הברית טראמפ אפילו הודה לאיראנים על כך.