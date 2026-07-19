בבגדי ים לקודש הקדשים? הזעקה הרוטטת של אב"ד מירון לקראת 'בין הזמנים'

כמדי שנה בשנה בתקופה זו, מעורר הגה"צ רבי אלעזר שטרן, אב"ד אתרא קדישא מירון, את הציבור העולה לצפון להיזהר בקדושת מקום ציון הרשב"י. מדובר בקריאה חשובה ונחוצה לעורר את המודעות בקרב ההמונים לקראת ימי החופש והיציאה למרחבים.

בפנייתו הנרגשת אל הציבור, מצביע הרב על תופעה כואבת המתרחשת בימי הקיץ: "אנשים יוצאים לטיול באזור הגליל, בהרים ובנחלים, וקופצים תוך כדי הטיול לתפילה בקבר רבי שמעון בר יוחאי. ישנם המגיעים כשהם לבושים בלבוש קצר, חשוף או בבגדי ים באופן שאינו מכובד כלל וכלל לכניסה למקום קודש הקדשים".

הרב מזכיר בקריאתו את הסיפור הנודע והמצמרר על רבינו חיים בן עטר, ה'אור החיים' הקדוש: זיע"א: "כל אחד יודע שכאשר הגיע האור החיים הקדוש להר העולה לקבר הרשב"י, הוא נפל על הארץ מרוב אימה ופחד, וזעק: 'איך אני השפל נכנס למקום אש להבת שלהבת? קודשא בריך הוא וכל פמליא של מעלה כאן!'".

"נכון שאין לנו את העיניים הרוחניות לראות את הקדושה הגדולה, ואין לנו את היראה והפחד של האור החיים הקדוש", מוסיף הרב, "אבל יש לנו מוח ולב להבין. כשנכנסים למקום קדוש ונורא כל כך, יש להיכנס בלבוש מכובד הראוי ומתאים לקדושת המקום. בני תורה, בפרט, נקראים להיכנס עם מלבוש עליון כראוי".

את דבריו חותם הרב בפסוק "מכבדי אכבד ובוזי יקלו". כשאדם מכבד את קדושת המקום, מדגישים בסביבת הרב, הרי שמהשמיים מכבדים אותו ומקבלים את תפילותיו ברחמים וברצון.