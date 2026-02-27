בשעה טובה: ועד מושב מירון אישר אתמול (חמישי) את מינויו הרשמי של הגאון רבי אלעזר שטרן לרבה של אתרא קדישא מירון • בנו של הרב המיתולוגי זצ"ל, שכבר הספיק להקים בית הוראה במקום, יכהן כממשיך דרכו של אביו • תושבים במירון: "המינוי שם סוף לבלבול של אלו שניסו לנכס לעצמם את התואר במסעות בחו"ל" (חרדים)
האדמו"ר משאץ דרהאביטש אשר שוחרר בחסדי שמים מבית החולים לאחר שאושפז בעקבות אירוע לבבי, הגיע לימי מנוחה באתרא קדישא מירון | במהלך שהותו בכפר נפגש עם הגה"צ רבי אליעזר שטרן, אב"ד מירון והגלילות, ועם האדמו''ר מדז'יקוב ויזניץ | כמו כן העתיר שעות ארכוות באוהל ציון התנא האלוקי לישועת הכלל והפרט (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן הגאון רבי אלעזר שטרן, רבה של מירון, עם הכלה נכדת הגאון רבי צבי דוידוביץ, אב"ד קהילות החסידים ברמה ב' בבית שמש, והאדמו"ר לעלוב ניקלשבורג | אחד הרגעים הבולטים בחתונה היה מראה החתן, בוגר ישיבת ויז'ניץ, שהגיע כשהוא עוטה שטריימל ללא שפיצים, כפי רצונו של רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, ללבוש שטריימל בסגנון זה, מתוך רצון להתרחק מ"אופנת הרחוב" המודרנית | במהלך הריקודים נראה רבה של מירון, מפזז כשהוא אוחז הדסים בידיו, מנהג ידוע בקרב יודעי ח"ן (חסידים)
עם צאת השבת התיישבו אנשי מירון על כיסאות נמוכים בסמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, להתאבל ולקונן על חורבן הבית באמירת קינות וקריאת מגילת איכה | בין המתאבלים נצפה הגה"צ רבי אלעזר שטרן, רבה של מירון | דוד כהן היה שם ותיעד (חרדים)