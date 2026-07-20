בעוד השיח הציבורי סביב סוגיית עולם התורה והגיוס ממשיך להסעיר את האולפנים, נתונים חדשים המבוססים על מדד פרלמנטרי מקיף מציגים תמונה שונה לחלוטין מזו המצטיירת בכותרות. "מדד המשרתים", שפורסם לאחרונה על ידי "שדולת המשרתים", בחן את היקף הפעילות הפרלמנטרית המעשית שנעשתה לאורך ארבע שנות הקדנציה של הכנסת ה-25 - והממצאים מפתיעים.

המדד, שהתבסס על נתוני אמת רשמיים בלבד ללא התחשבות בהצהרות תקשורתיות, מצביע על כך שהנציגות החרדית פעלה באופן מעשי ומשמעותי בוועדות הכנסת להבטחת זכויות ותקציבים למשפחות המילואימניקים. מנגד, חברי כנסת שבנו חלק ניכר ממעמדם הציבורי על מתקפות נגד לומדי התורה - התגלו כמי שסיפקו בעיקר הצהרות.

מתודולוגיה אובייקטיבית: עובדות בלבד

כדי למנוע הטיה, המדד נמנע לחלוטין מהתחשבות בהצהרות לתקשורת, ציוצים ברשתות החברתיות או ראיונות יח"צ. הנתונים עובדו באמצעות מערכת בינה מלאכותית ועברו בקרת איכות אנושית, כשהם מתבססים אך ורק על נתוני אמת רשמיים של הכנסת: הצבעות במליאה, חקיקה בפועל, פיקוח בוועדות, מעורבות בפרוטוקולים והעברות תקציביות.

המדד בחן את הפעילות המעשית של חברי הכנסת למען חיילי המילואים ומשפחותיהם, תוך התמקדות בהישגים קונקרטיים שהושגו בוועדות ובמליאה. כזכור, במהלך הקדנציה הנוכחית גויסו עשרות אלפי לוחמי מילואים לפעילות מבצעית נרחבת, כאשר עד כה גויסו כ-110,000 אנשי מילואים במסגרת המערכה הביטחונית.

הנציגות החרדית: עשייה מעשית בוועדות

ממצאי המדד חושפים כי הנציגים החרדים, מתוך ראייה חברתית כוללת ודאגה לכלל אזרחי ישראל, היו בין הגורמים המשפיעים ביותר על הזכויות הכלכליות והסוציאליות של משרתי המילואים ומשפחותיהם:

שר הרווחה יעקב מרגי (ש"ס) דורג בצמרת הפעילים במדד עם ציון של 37 נקודות. מרגי ניתב את תקציבי משרד הרווחה והמשאבים הממשלתיים להקמת מעטפת סיוע ממוקדת עבור נשות ואלמנות המילואים שנשאו בעול העורף.

ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה), כיו"ר ועדת העבודה והרווחה, צבר 32 נקודות בזכות פעילות נרחבת למען זכויות העובדים במילואים. אייכלר קידם הגנה מפני פיטורים לעובדים שיצאו לחזית ותוכניות שיקום לנפגעים.

ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) פעל במסגרת ועדת הכספים וצבר 23 נקודות, בעקבות הובלת החלטות להטבות מס, מענקים תקציביים ייעודיים ופתרונות פיננסיים לעצמאים שמילאו חובת מילואים ופרנסתם נפגעה.

המבקרים בתקשורת: פער בין דיבורים למעשים

לעומת העשייה המעשית של חברי הכנסת החרדים, הנתונים חושפים פער ניכר אצל חברי כנסת שבנו חלק מרכזי ממעמדם הציבורי בתקשורת:

ח"כ משה סעדה (הליכוד) - המדד מצא כי במבחן החקיקה והעשייה הפרלמנטרית בפועל, פעילותו הייתה דלה ביותר, והוא הוגדר כהפתעה לרעה.

ח"כ שרן השכל (תקווה חדשה) - למרות הצהרות חוזרות ונשנות בנושאי ביטחון והצגת עצמה כמי שנלחמת למען החיילים, היקף הפעילות המעשי שלה בכנסת נמדד ברמה נמוכה, והיא סומנה במדד כאחת המאכזבות.

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) - למרות דיבורים יומיומיים בסוגיות בטחוניות, הנתונים הראו עשייה מועטה בכל הנוגע לחקיקה סוציאלית או הגנה על זכויות כלכליות של המילואימניקים, מה שהציב אותו בשלישייה התחתונה.

סיכום: העובדות מול הרטוריקה

נתוני "מדד המשרתים" מציגים עובדות ברורות: בעוד שבשיח התקשורתי מנסים להציג את הנציגות החרדית כמי שאינה דואגת לכלל הציבור, נתוני האמת מוכיחים כי בוועדות הכנסת הושגה עשייה מעשית ומשמעותית לטובת העובדים והמשפחות. מנגד, מי שבחרו להשתמש בנושא זה ככלי לנגח את עולם התורה - התגלו במבחן התוצאה הפרלמנטרי כמי שסיפקו בעיקר הצהרות.

המדד, שהתבסס על מתודולוגיה אובייקטיבית ונתוני אמת בלבד, מציב סימן שאלה גדול על הפער בין הרטוריקה הציבורית לבין העשייה הפרלמנטרית המעשית. כאשר מדובר בזכויות ממשיות של משרתי המילואים ומשפחותיהם, הנתונים מדברים בעד עצמם.