בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית את שתי המטפלות החשודות בהמתה בקלות דעת, הזנחה, התעללות ותקיפת חסר ישע | השופט לא קיבל את בקשת המשטרה להרחיקן מירושלים, אך אסר עליהן יצירת קשר עם הורים ואיסור עיסוק בתחום הילדים | באורח מפתיע, אימו של הילד ארי כ"ץ ז"ל הגיעה לבית המשפט להעיד לטובת המטפלות (חדשות, חרדים)
אחרי הלילה הסוער וההפגנות במספר ריכוזים חרדים, כנגד נתיחת הגופות של הפעוטות שנספו באסון הנורא במעון בירושלים, בג"ץ אמור להחליט בשעות הקרובות האם לבצע את הנתיחה למרות ההתנגדות של המשפחות | הבוקר יתקיים דיון בעניינן של מנהלת המעון ומטפלת בבקשת המשטרה להאריך את מעצרן (חדשות)
אם
ובתה נשפטו לעונש מאסר ממושך בעקבות מאות
מקרי התעללות בפעוטון שבבעלותן – העונש
החמור ביותר שניתן בישראל במקרים מהסוג הזה | בית המשפט קבע: המעשים המזעזעים שביצעו הנאשמות הותירו את אותותיהם בתמונת נזקים קשה (חדשות,
משפט)