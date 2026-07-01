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נלחמים על חייו

חרדה בגדרה: תינוק בן 4 חודשים במצב אנוש לאחר שאיבד הכרה בפעוטון

צוותי חירום והצלה הוזעקו לפעוטון בגדרה, התינוק נמצא ללא דופק ונשימה ופונה תוך כדי החייאה | נלחמים על חייו בבית החולים (חדשות בארץ)

זירת אירוע חירום (צילום: איחוד הצלה)

כוחות ההצלה הוזעקו היום (רביעי) בשעה 14:47 לפעוטון בגדרה, בעקבות דיווח על תינוק שאיבד את הכרתו. התינוק, כבן ארבעה חודשים בלבד, נמצא במצב קריטי ללא דופק וללא נשימה, וצוותי מד"א החלו מיד בפעולות החייאה מורכבות בזירה.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקדי החירום, התינוק שהה בפעוטון כשלפתע איבד את הכרתו. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום זיהו מיד את חומרת המצב והחלו בטיפול רפואי נמרץ.

חובש רפואת חירום במד"א רן מנוסיס, שהיה מהראשונים שהגיעו לזירה, תיאר את הרגעים הקשים: "קיבלנו דיווח על תינוק שנמצא מחוסר הכרה בפעוטון. כשהגעתי למקום הביאו אליי את התינוק, ומיד הבחנתי שהוא ללא דופק וללא נשימה".

החובש הוסיף: "בסיוע צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן שוק חשמלי ממכשיר הדפיברילטור. תוך המשך הטיפול הרפואי פינינו את התינוק לבית החולים כשאנחנו נלחמים על חייו".

התינוק פונה לבית החולים קפלן ברחובות במצב אנוש, כאשר צוותי הרפואה ממשיכים בפעולות החייאה גם במהלך הפינוי. מצבו מוגדר קריטי, והרופאים נלחמים בשעות אלו על חייו.

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