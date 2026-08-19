למחרת האירוע הקשה שאירע בירושלים עיר הקודש, בו הותקף האדמו"ר מקרלין סטולין על ידי קיצונים, נשא הבוקר (יום רביעי) האדמו"ר דברים נדירים בפני קהל החסידים והעביר מסר ברור וחד.

השיחה החריגה נמסרה מיד לאחר תפילת שחרית, כאשר האדמו"ר התייחס לאירוע שהתרחש אמש ברחוב אבינועם ילין בבירה, בשעה שהיה בדרכו חזרה משמחת שבע ברכות לנכדו.

בפתיחת דבריו, הביע האדמו"ר הוקרה עמוקה למסירות הנפש של החסידים שהיו נוכחים במקום. בלשון חריפה תיאר את מעוז הקיצונים: "הגנתם בחירוף נפש על כבוד השמחה וכבוד חתן וכלה במעוז של קנאים שאין להם כל גבולות".

יחד עם זאת, לצד דברי השבח על המסירות, המשיך האדמו"ר והזהיר את החסידים באופן ברור וחד משמעי שלא להיגרר לאלימות ולא להיענות לפרובוקציות.

האדמו"ר הדגיש בדבריו כי חרף הפגיעה הקשה והכאב הרב, אין כל מקום לגילויי אלימות או לנקמה: "שימוש בכוח אינו דרכה של תורה ולא דרכנו", הבהיר. "גם מול גילויים קשים, עלינו לשמור על טוהר המחנה ולא להידרדר לדרכים של אלימות".

הדברים החריגים עוררו הד רב בקרב החסידים, אשר רואים בכך המשך לקו הברור והעקבי של האדמו"ר שליט"א להתרחק מכל מעשה אלימות.