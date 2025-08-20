לקראת יום ההילולא של רבי יואל טייטלבויםזצ"ל מסאטמר, שחל בתאריך כ"ו אב – בבלי עם שורות קצרות של מייסד חסידותסאטמר הקנאי החריף למדינה ומוסדותיה, אך גם אדם בעל שעור קומה שלבו וידו פתוחיםלכל יהודי ונחלץ חושים לעזור לסייע לנדכאים בארץ ובעולם | "השיטה הקדושה" (יהדות ואקטואליה)
לרגל יוםפטירתו של רבי יוסף גרינוולד, הרבי מפאפא זצ"ל, שחל בתאריך י"ג אב – בבלי עם שורות קצרות על דמותו המפלאה של גאון וקדוש אוד מוצל מאש שהעריף טללי תחייה אחריהשואה | על דבקותו ברבי מבלז זצ"ל ומי אותם המכונים חסידי הרמב"ם?(יהדות ואקטואליה)