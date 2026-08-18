מעמד מרגש התקיים השבוע בבית העלמין היהודי בוורשה, לציון מאה שנה להסתלקותו של הרה"ק רבי צבי הירש מלומאז' זיע"א. הצדיק, שהיה נכדם של האדמו"רים הקדושים מקאצק ומראדזימין, נמנה על גדולי הדור בפולין ונחשב למחותנם של אדמו"רים רבים, ביניהם בעל השפת אמת מגור זיע"א, בעל הדברי שמואל מסלונים זיע"א, והרה"ק רבי מנחם מאמשינוב זיע"א.

האוהל שהוקם על קברו מיד לאחר הסתלקותו בשנת תרפ"ו נהרס כליל בשנות השואה הנוראה, עד שלא ניתן היה לזהות את מקומו. בשנת תשמ"ה, כאשר יצא מרן האדמו"ר מגור זיע"א למסע איתור קברי אבותיו הקדושים, לא הצליחו לאתר את ציון הרבי מלומאז'.

מאמצי החיפוש נמשכו על ידי הרב מנדל צישינסקי ז"ל, שבסופו של דבר הצליח לאתר את המקום, והאוהל שוקם בשנת תשמ"ט. כעבור עשרים שנה נדרש שיפוץ נוסף, שנעשה בהשתדלות הרה"ח ר' מנחם מנדל מורגנשטרן ז"ל, נינו של אותו צדיק.

לפני כשנתיים הורע מצב האוהל באופן משמעותי והגג איים להתמוטט. הרב שלמה קופולוביץ נשלח לבצע שיפוץ יסודי של האוהל. העבודה נעשתה בשיתוף משפחת הצאצאים, בני וחתני הר"ר מנדל מורגנשטרן מניו יורק, ובסיוע הקרן למורשת תרבות בפולין בנשיאות מר מיכאל לאצ'קובסקי, בהשתדלות הרב יצחק פנחס עציוני, חסיד גור המתגורר בוורשה.

השבוע, ביום ההילולא, התכנסו בוורשה צאצאי הרה"ק מלומאז' בראשות בני וחתני האדמו"ר מגור שליט"א - הגה"ח רבי נחמיה אלתר, הגה"ח רבי ישראל מנחם אלתר, הגה"ח רבי שמעון רוטשטיין, וכן הרב יהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שהוא נכד לאדמו"ר מסוקולוב קאצק, ועמהם מתפללי ביהמ"ד לומאז' בבני ברק שהוקם לזכרו של הרה"ק מלומאז'.

המעמד נפתח בתפילה באוהל הקדוש, כאשר הגה"ח רבי נחמיה אלתר הדליק את הנר תמיד. לאחר מכן התקיים טקס הוקרה ברחוב הראשי של בית העלמין. הרב קופולוביץ הודה בעברית ובאנגלית לחברי הקהילה היהודית בוורשה, להנהלת בית העלמין, ובמיוחד לקרן למורשת תרבות בנשיאות מר מיכאל לצ'קובסקי שקידם וסייע במימון הפרויקט.

הגה"ח רבי ישראל מנחם אלתר דיבר על גדלותו של בעל ההילולא והודה לכל העוסקים והמסייעים. לאחר מכן נשא דברים הרב יצחק מורגנשטרן מניו יורק בשם כלל הצאצאים. בסיום הטקס העניקה משפחת מורגנשטרן תעודת הוקרה למר מיכאל לצ'קובסקי על פעילותו הנמרצת לשיפוץ האוהל.

יצוין כי בשבת קודש שהו יחד צאצאי הרה"ק מלומאז' בראשם בני וחתני האדמו"ר מגור, יחד עם מתפללי ביהמ"ד לומאז' בבני ברק, בבית המדרש בעיירה גור שבפולין. המשתתפים קיבלו את ספרו של בעל ההילולא, "זרע אמת", שיצא לאור מחדש לרגל שנת המאה להסתלקותו בנדבת לבו של הרב יוסף אריה פלדמן ממונטריאול מצאצאי המחבר זיע"א.