התרגשות רבה שוררת בחצר ויז'ניץ מונסי לקראת מסע הקודש המיוחד שיצא לדרך בשבוע הבא. לפני כשנה הבטיח האדמו"ר לתלמידי הישיבה הגדולה כי במידה ויתמידו בלימודם בהתמדה, יזכו לעלות עמו למסע מרומם לארץ הקודש, שבמרכזו שבת קודש באתרא קדישא דמירון.

בפרשת כי תבוא הקרובה, יעלה האדמו"ר לארץ בליווי מאות בחורים מצטיינים וקבוצות נרחבות של חסידים, בשני מטוסי צ'ארטר שיטוסו מארצות הברית.

מפת המקומות על המטוס של החסידים

על פי התכנון, האדמו"ר צפוי לנחות בארץ הקודש ביום רביעי הקרוב. עסקני החצר עמלים בימים אלה על השלמת הסידורים האחרונים של הטיסות ועל הכנת מתחם מירון הקדוש, שיידרש לקלוט אלפי חסידים הצפויים להגיע למקום.

ישיבת העירכות במונסי של העסקנים

מסע הקודש ייפתח בליל שישי במעמד הכנה מיוחד לקראת העלייה לציון הרשב"י הקדוש, שעבור רבים מהבחורים תהיה זו הפעם הראשונה בה יזכו לבקר בציון. המעמד יתקיים ברחבה הסמוכה לציון, ובמהלכו ישמעו המשתתפים דברי קודש מפי האדמו"ר. לאחר מכן תיערך הדלקה חגיגית בליווי תופים ומחולות, בהנהגת המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. בשל ההידרדרות במצבו הרפואי של חתנו - האדמו"ר טס בדחיפות לארה"ב חיים כהן | 10.08.26 במהלך השבת הקדושה יזכו החסידים לשהות באתרא קדישא מירון, להשתתף בתפילות ובסעודות הקודש.

ביום ראשון ימשיך האדמו"ר במסע תפילות למקומות הקדושים, לרבות קברי תנאים ואמוראים ותלמידי הבעש"ט הקדוש, ברחבי הגליל – מירון, צפת, טבריה ועוד. ביום שני בשעות הבוקר המוקדמות יגיעו המשתתפים לתפילת שחרית ולתפילה ברבים ברחבת הכותל המערבי בירושלים עיר הקודש.

בהמשך אותו יום יגיע האדמו"ר לבני ברק, עיר התורה והחסידות, שם יתפלל באוהל צדיקי בית ויז'ניץ במקום מנוחתם של אדמו"רי השושלת זיכרונם לברכה. משם יגיע למעון קודשו של זקנו הקדוש, מרן בעל ה'אמרי חיים' זי"ע, במרכז שיכון ויז'ניץ, ושם יקבל חסידים לעצה ולברכה לקראת ימים הנוראים.

האדמו"ר צפוי להשתתף במעמדי קודש נוספים במהלך השבוע, ולקראת סיומו יחזור למעון קודשו במונסי.

בחסידות מציינים כי עבור אלו שלא יכלו להצטרף למסע, ניתנה אפשרות להעביר פתקאות לברכה שיוזכרו על ידי האדמו"ר, בתנאי שיקבלו על עצמם תוספת שעות לימוד ברציפות להצלחת המסע.