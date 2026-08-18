עשה למען תינוקות של בית רבן: אלפי תלמידי הכיתות הגבוהות מכל תלמודי התורה של חסידות בעלזא ברחבי ארץ הקודש זכו לעלות אמש (שני) לציון ברינה, ולשעה של קורת רוח בצל קודשו של האדמו"ר, במעמד אדיר של 'כוללות קוויטל' לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.

הילדים, שהגיעו מלווים במחנכיהם אל היכל ה'גרויסע שטוב' בקרית בעלזא בירושלים, זכו תחילה להשתתף בתפילת ערבית בצל הקודש.

בהמשך נערך מעמד ה'כוללות קוויטל' המרומם, נפתח בניגוני התעוררות ורגש לקראת ימי הרחמים והסליחות, בהמשך חרזו הילדים חרוזין נפלאים בחן מיוחד יחדיו. בסיום המעמד עברו הילדים עברו בסך מול פני הקודש להתברך מפי האדמו"ר בכתיבה וחתימה טובה.