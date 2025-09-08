אנליזה שפורסמה היום בסוכנות הידיעות 'רויטרס' מציגה את המציאות הכואבת אחרי ההתקפלויות המבישות של טראמפ מול איראן | סוגיית הטילים, הפרוקסי, הגרעין - ארה"ב התקפלה בהכל, וכעת רק מתחננת שהורמוז ייפתח | האם טראמפ יתעורר? לא בטוח בכלל (אנליזה)
במסגרת אירועי 80 שנה לניצחון על הנאצים פרסם הרב שמעון פרוינדליך, שליח חב"ד בבייג'ינג, טור חריג וראשון מסוגו ביומון המפלגה הקומוניסטית הסינית שמגיע ל-750 מיליון קוראים | גורמים בקהילה היהודית: "חסר תקדים ואירוע משמעותי מאוד, ליהדות בסין אין מעמד חוקי" (בעולם)
הבוקר, כאשר מסביב יהום הסער סביב הישארות החרדים בממשלה, אברכי הכוללים היו בדרכם לסדר א' - לשקוד ולעמול על התורה הקדושה, כפי שעשו אבות אבותינו | אברך חשוב, מספר על התחושות שלו מההסעה הבוקר כאשר הגיעה הידיעה על הוראת גדולי ישראל בנוגע לפירוק הממשלה - בעקבות אי-ההסכמות בנוגע לחוק הגיוס (טור דעה)