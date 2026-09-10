בשבוע שעבר פרסמנו על מקרה מזעזע - כאשר נער חרדי שהיה בדרכו למירון עבר התעללויות קשות בידי נהג אוטובוס, אך התיק בעניינו של הנהג נסגר - לאחר הפרסום, המשטרה החליטה לחזור בה מההחלטה ולפתוח מחדש את התיק לחקירה נוספת | היא הסבירה זאת ב"טענות שעלו בנוגע לאירוע" (משטרה, חרדים)
בתוך האירוע הטרגי בצומת רמות בירושלים, שבו נרצחו שישה אזרחים יהודים, נרשמה היום גם התגלות יוצאת דופן של אומץ ותושייה: אברך חרדי, תושב שכונת רמות, שקיבל רישיון לנשק אישי לפני כשנה סיכל מתקפה כשהסתער לבדו על המחבלים – וחיסל אותם יחד עם יורים נוספים (חרדים)
המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד צעיר חרדי ירושלמי בגין הריגה, הפקרה לאחר פגיעה את פואד עליאן לאחר סכסוך שפרץ ביניהם בכביש במהלכו הם ניהלו מרדף והערבי נדרס ונהרג | השופטת דחתה את בקשת איסור הפרסום על שמו של החשוד (חדשות, בארץ)