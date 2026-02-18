גורמי ביטחון בארץ מזהים סימנים להכנות איראניות למהלך התקפי שיכלול פגיעה בתשתיות אנרגיה, שיבוש נתיבי שיט במצר הורמוז ובים סוף ותקיפת בעלות ברית אמריקניות. במקביל, האיראנים מאיצים את שיקום מערכי הטילים ומקדמים עבודות באתר הגרעין המבוצר בנתנז. ישראל וארה"ב מגבירות דריכות
תיעוד לוויין חושף: בטהרן פועלים להסתרת ומיגון אתרים אסטרטגיים שנפגעו בעימותים האחרונים • מנהרות נאטמו ושכבות עפר הונחו על מבני בטון בפרצ'ין ובנתנז • במקביל: בפנטגון נערכים לאפשרות של מערכה צבאית ממושכת שתימשך שבועות (חדשות בעולם)
נתיהו יכנס הערב הערכת מצב מצומצמת ברקע האיום האיראני על תגובה, וההצהרה של רוביו ולפיה תגובה איראנית תהיה "הטעות הגדולה ביותר שעשו אי פעם" | בישראל מעריכים: נתנז הושמד לחלוטין, ממתינים לעדכון לגבי פורדו ואיספהאן (מלחמה)