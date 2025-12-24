כוחות צה"ל מאוגדה 91 חשפו במג'דל זון מערך תת-קרקעי מבוצר הכולל חדרי שהייה, פירי שיגור לעבר ישראל ועשרות אמצעי לחימה. במבצע מורכב של צוות הקרב 551 ויחידת יהל"ם, הושמדו תוואים באורך מצטבר של מאות מטרים | צפו (צבא וביטחון)
מומחית ביטחונית טענה כי כלי הבינה המלאכותית החדש “GenAI”, שהושק לאחרונה עבור חיילי צבא ארה״ב ועובדי משרד ההגנה, מהווה “צעד ראשון קריטי” ללוחמה עתידנית | הכלי נועד להכשיר חיילים ועובדים אזרחיים של משרד ההגנה לשימוש בבינה מלאכותית כחלק משגרת העבודה, ולהכין אותם להטמעה רחבה יותר של AI במערכות צבאיות בעתיד (צבא, טכנולוגיה)
הוושינגטון פוסט חוקר מתקפת סייבר ממוקדת על חשבונות האימייל של עיתונאיו, כך מסרו מקורות לרויטרס ביום ראשון. לפי הדיווחים, מדובר בחדירה לא מורשית שכוונה כלפי מספר עיתונאים, בעיקר מסיקור תחומי ביטחון לאומי ומדיניות כלכלית.