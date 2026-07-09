10 10 0:00 / 0:55

במבצע ממוקד ומורכב שבוצע בימים האחרונים, פשטו כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 ויחידת יהל"ם, בפיקוד אוגדה 91, על כפר הטרור מג'דל זון השוכן במרחב הביטחוני. הפעילות, שמטרתה הסרת איומים מיידיים על אזרחי ישראל, חשפה מציאות מטלטלת: הכפר לא שימש למגורים רגילים, אלא הפך למבצר טרור מבוצר היטב, רווי בתשתיות שהוכנו במדויק לפעילות עוינת.

הממצאים שנחשפו במהלך הסריקות מעידים על תכנון ארוך טווח ומתוחכם של ארגוני הטרור באזור. כפי שדיווחנו בעבר על פעילות דומה בדרום לבנון, גם כאן התגלתה תשתית שנועדה לאיים על ריבונות ישראל ועל ביטחון התושבים.

הפעילות בלבנון - צילום: צה"ל הפעילות בלבנון | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:43

רשת תת-קרקעית בעומק חסר תקדים המחבלים נכנסו לבניין - צה"ל הוריד אותו על ראשם | תיעוד בבלי | 05.07.26 במהלך הסריקות האינטנסיבית במרחב, איתרו הלוחמים תוואים תת-קרקעיים משמעותיים שהגיעו לעומק של כ-20 מטרים מתחת לפני הקרקע. לאחר השמדת תוואי מרכזי שפורסם קודם לכן, הושמדו כעת שני תוואים נוספים, המצטברים לאורך כולל של כ-200 מטרים. הממצאים מצביעים על תכנון מדוקדק: בתוך התוואים נמצאו חדרי שהייה מאובזרים, המאפשרים למחבלים להתקיים ולנהל פעילות לחימה לאורך זמן. הממצא המדאיג ביותר - שלושה פירי שיגור שתוכננו וכוונו ישירות לעבר שטח מדינת ישראל, בדומה למה שנחשף בפעילות נגד חיזבאללה בשבועות האחרונים.

תיעוד מהפעילות בלבנון - צילום: צה"ל תיעוד מהפעילות בלבנון | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:23

מצבורי נשק ומחבל שחוסל

לצד התשתית התת-קרקעית, חשפו הכוחות במרחב הכפר מצבורי נשק עצומים שהיו מיועדים למערכה. בחיפושים במבני הכפר נמצאו מרגמות, משגרים ורקטות מסוג RPG - ארסנל שנועד לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחים.

במהלך השבוע האחרון, רשמה הפעילות גם הצלחה מבצעית בחיכוך ישיר: כוחות החטיבה זיהו מחבל חמוש שפעל בסמוך לאחד התוואים וחיסלו אותו בקרב מטווח קצר, ובכך מנעו איום פוטנציאלי נוסף על הכוחים.

כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב, תוך נחישות להמשיך ולפרק את תשתית הטרור שנועדה לפגוע בריבונות הישראלית ובביטחון התושבים. הפעילות מתבצעת במסגרת המאמץ הרחב יותר להסרת איומים מיידיים, כפי שמתועד במבצעים דומים ברצועת עזה.

תיעוד הפעילות - צילום: צה"ל תיעוד הפעילות | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:20