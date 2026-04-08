כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון|במסגרת בפעילות, הכוחות השמידו כ-200 תשתיות של חיזבאללה, איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מחבלים. התיעוד המלא מהפעילות (צבא וביטחון)
צה״ל חושף ביום השלישי למלחמת שאגת הארי, את נתוני מבצע ׳שאגת הארי׳ עד כה: יותר מ-2,500 חימושים וכ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני הושמדו | עד היום גויסו כ-110,000 אנשי מילואים | כל הפרטים (חדשות מלחמה)
אמ״ן, שב״כ והמטה ללוחמה כלכלית בטרור העבירו לרשויות אכיפת החוק באיטליה מידע וראיות על תשתיות חמאס באיטליה | החקירה הובילה למעצר של 7 פעילי חמאס באיטליה, ובהם ראש התשתית המקומית מוחמד חנון - בכיר בהנהגת חמאס באירופה | במהלך המבצע של רשויות אכיפת החוק האיטלקיות, נתפסו נכסים, כספים ורכוש של התנועה (חדשות, בעולם)
בצל המשא ומתן לפירוק חיזבאללה מנשקו, כוחות צה"ל יצאו למבצע מיוחד וממוקד בלבנון להשמדת ומניעת התבססות מחדש של חיזבאללה במרחב. הושמדו מתקנים צבאיים, מנהרות, תשתיות טרור ועוד | תיעוד מיוחד מהשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון (חדשות, ביטחון)
כוחות צה"ל פועלים במרבית הזירות ברצועת עזה ומשמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים | דובר צה"ל פרסם תיעודים של פעילות גבעתי בצפון הרצועה | הכוחות חיסלו עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור, ביניהן מספר מבנים ממולכדים ותוואים תת-קרקעיים ששימשו את ארגוני הטרור ברצועה • צפו בתיעודים (חדשות מלחמה)
צה"ל תקף תשתיות טרור באתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה אסטרטגיים של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון | מצה"ל נמסר כי "הפעולות של מחבלי חיזבאללה, והמצאות אמצעי לחימה במרחב מהוות הפרות בוטות של הסכם הבנות בין ישראל ללבנון" (צבא)