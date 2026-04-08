תיעוד מיוחד: המרדף אחר חוליות חיזבאללה שהסתיים בפיצוץ אדיר

תיעוד מיוחד שנחשף היום (שני) מציג את רגעי הזיהוי והחיסול של חוליות מחבלים שניסו לארוב לכוחות אוגדה 146 בדרום לבנון. המרדף הלילי בין סלעי דרום לבנון הסתיים בפיצוץ אדיר, כשתיאום מדויק עם חיל האוויר הוביל לסגירת מעגל קטלנית תוך דקות ספורות.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, כוחות התצפית של האוגדה זיהו את המחבלים כשהם מנסים לברוח למבנים סמוכים לאחר שניסו לבצע פעולת חבלה נגד הלוחמים. הכוחות הכווינו את מטוסי חיל האוויר שתקפו והשמידו את החוליות במדויק, תוך שמירה על ביטחון הכוחות בשטח.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

תיעוד מחיסול חוליית המחבלים והשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה ( צילום: דו"צ )

שיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר

המטרה המרכזית של הפעילות היא ניקוי השטח מכל איום תלול-מסלול או חדירה, על מנת לאפשר את החזרת תושבי הצפון לביתם בביטחון מלא. כידוע, מתחילת המערכה תקף חיל האוויר יותר מ-2,000 מטרות סיוע לכוחות הקרקעיים, כאשר התקיפות בוצעו באמצעות מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס מאויישים מרחוק.

צוותי חיל האוויר מלווים את הלחימה בגזרות השונות, מכווינים את הכוחות בשטח ומסירים איומים בסגירות מעגל מהירות. על פי הודעת דובר צה"ל, חיל האוויר מבצע תקיפות מדויקות לעיתים במרחק של מטרים בודדים בלבד מהכוחות הקרקעיים, כשהשיתוף פעולה ההדוק מאפשר הסרת איומים בזמן אמת.

ביצור קו ההגנה הקדמי

אוגדה 146 מוכיחה שגם במילואים, המיומנות והנחישות לא משאירות לחיזבאללה סיכוי. כל זיהוי הופך למרדף, וכל מרדף מסתיים בחיסול, בדרך לשינוי המציאות הביטחונית בגבול הצפון. הפעילות מתבצעת במסגרת יישום מודל רפיח ובית חאנון מעזה, תוך יצירת מרחב הגנה קדמי שיבטיח את ביטחון תושבי הגליל.

לוחמי המילואים ממשיכים לכתוש את תשתיות חיזבאללה בקצב חסר תקדים, כשהם מותירים את האויב ללא מרחב נסיגה ובמרדף בלתי פוסק עד לחיסולו. הכוחות פועלים בשטחים בנויים, סבוכים והרריים בהם הסתיר האויב עשרות מתחמי שהייה על ותת-קרקעיים, משגרים רב קניים ומצבורי רקטות.

במקביל לפעילות אוגדה 146, כוחות חטיבת גולני השמידו כ-200 תשתיות של חיזבאללה, איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מחבלים במסגרת הפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת מרחב האבטחה. גם כוחות חיל הים תקפו עשרות מטרות טרור בשיתוף פעולה עם הלוחמים בשטח, כשספינות הטילים וכלי הבט"ש תקפו משגרים, מבנים צבאיים ומחסני אמל"ח.

צה"ל ימשיך לפעול בהגנה ובהתקפה בכל הזירות, כשהמטרה המרכזית היא להבטיח את החזרת תושבי הצפון לביתם בביטחון מלא ולמנוע את התבססות חיזבאללה מחדש באזור הגבול.