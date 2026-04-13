תיעוד מלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

חיל האוויר ממשיך בפעילות אינטנסיבית לפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. על פי הנתונים שנמסרו כעת (שני), ביממה האחרונה בלבד תקפו מטוסי חיל האוויר כ-150 מטרות של ארגון הטרור במספר מרחבים.

המטרות שהושמדו כוללות משגרי רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים שהיוו איום ישיר על יישובי הצפון. בנוסף, תקפו הכוחות מבנים צבאיים, עמדות שיגור של טילי נגד טנק ומפקדות טרור שהיוו חלק ממערך הפיקוד והשליטה של הארגון.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

במקביל לתקיפות מהאוויר, הכוחות הקרקעיים הפועלים בשטח ממשיכים בפעילות ממוקדת. על פי הנמסר, סוכלו חוליות מחבלים שניסו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. התיאום ההדוק בין חיל האוויר לכוחות הקרקעיים מאפשר זיהוי מדויק של איומים וסיכולם בזמן אמת. הפעילות הנוכחית מהווה המשך ישיר למהלומה האסטרטגית שספגה חיזבאללה בשבועות האחרונים. כפי שדיווחנו, גורם בכיר באמ"ן העריך כי "בתוך דקה אחת פגענו בעשרות מפקדות של חיזבאללה וחיסלנו מאות מחבלים" במסגרת מבצע "שאגת הארי".

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

פגיעה רוחבית ביכולות הארגון

הנתונים המצטברים מצביעים על פגיעה משמעותית ביכולות חיזבאללה. צה"ל אישר כי יותר מ-250 מחבלים ומפקדים חוסלו בתקיפה הנרחבת, ביניהם דמויות מפתח כמו חסן מצטפא נאצר, מפקד מטה הסיוע הלוגיסטי, ומפקדים בכירים ביחידת המודיעין של הארגון.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

הפעילות הרציפה של חיל האוויר והכוחות הקרקעיים ממשיכה במטרה לסכל כל ניסיון של חיזבאללה להתארגן מחדש ולהוות איום על יישובי הצפון. צה"ל מדגיש כי הפעילות תימשך כל עוד יהיה צורך בכך להבטחת ביטחון תושבי הגליל.