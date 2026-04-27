14 ק"מ מנהרות הושמדו בצפון הרצועה • 70 מחבלים חוסלו

כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יהל"ם בפיקוד אוגדה 252 ממשיכים במבצע ממוקד להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. הפעילות המבצעית מתמקדת במרחב בית חאנון, מזרחית לקו הצהוב, כאשר הכוחות פועלים באופן שיטתי לטיהור המרחב מכל תשתית טרור.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, עד כה השמידו הכוחות כ-14 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים במסגרת המבצע המתמשך. בתוך התוואים שאותרו נמצאו חדרי שהייה מאובזרים ואמצעי לחימה רבים ששימשו את ארגון הטרור לפעילות נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. הכוחות ממשיכים בסריקות שיטתיות של המרחב במטרה לאתר ולהשמיד כל תשתית נוספת. 70 מחבלים חוסלו בחודשים האחרונים במקביל לפעילות להשמדת התשתיות התת-קרקעיות, חיסלו כוחות החטיבה הצפונית בחודשים האחרונים כ-70 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש והיוו איום מיידי על הלוחמים הפרוסים במרחב. המחבלים זוהו כשהם פועלים בסמוך לכוחותינו, חלקם חמושים באמצעי לחימה שונים. כפי שדיווחנו, בימים האחרונים ביצעו כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקיפות ממוקדות נוספות ברצועת עזה, במסגרתן חוסלו מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס שהיוו איום מיידי על הלוחמים. באירוע אחד זוהו מספר מחבלים חמושים בעת שפעלו במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, בסמוך לכוחותינו הפרוסים באזור, והם הותקפו וחוסלו מהאוויר.

פעילות מבצעית נמשכת בכל רחבי הרצועה

הפעילות המבצעית של כוחות צה"ל ברצועת עזה נמשכת במספר מרחבים במקביל. כוחות האוגדות הפרוסות במרחב ממשיכים לפעול להסרת איומים מיידיים על הלוחמים ולהשמדת תשתיות טרור, תוך שמירה על נהלים מחמירים לצמצום פגיעה באזרחים.

יצוין כי גם בימים האחרונים תקפו מטוסי קרב ישראליים מספר מוקדים ברחבי הרצועה, במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת. התקיפות כללו חיסול מחבלים שפעלו ליד כיכר כווית ומסגד אל-סאקה, כאשר במקביל ירו ספינות מלחמה ישראליות פגזים לעבר חוף העיר עזה.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך המשך הפריסה ברצועה והסרת כל איום על הלוחמים והאזרחים במדינת ישראל.