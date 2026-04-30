האלפיניסטים השמידו עמדות טרור בהר דב הלבנוני

כוחות יחידת האלפיניסטים, בפיקוד חטיבת 'ההרים' (810), השלימו מבצע ממוקד בשטח הררי מורכב להשמדת תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה במרחב הר דב הלבנוני. הפעילות המבצעית התמקדה באיתור והשמדת עמדות שהקים הארגון לאורך השנים בסמוך לגבול ישראל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, במהלך הפעילות איתרו הכוחות בשיתוף יחידת יהל"ם מספר עמדות שהייה ועמדות שיגור ששימשו את מחבלי חיזבאללה. התשתיות הושמדו במלואן במסגרת המאמץ המתמשך לטיהור המרחב מכל איום על יישובי הצפון.

פעילות בתנאי שטח קשים

המבצע בוצע בשטח הררי סבוך ומורכב, המצריך יכולות מיוחדות של יחידת הקומנדו ההררית. הלוחמים פעלו באמצעות כלים וטכניקות ייעודיות לסריקת השטח, איסוף מודיעין ואיתור תשתיות האויב במרחב.

כידוע, חטיבת 'ההרים' מתמחה בפעילות בתנאי שטח קיצוניים ובגזרות הרריות. לאחרונה פעלו כוחות היחידה גם במסגרת מבצע חוצה גבול מהחרמון הסורי אל דרום לבנון, במטרה לסכל ניסיונות התבססות של ארגוני טרור במרחב.

המשך הפעילות במרחב

כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב הר דב והחרמון במטרה להגן על ביטחון תושבי הצפון. הפעילות המבצעית כוללת סריקות שיטתיות, איתור תשתיות נוספות וסיכול ניסיונות חדירה.

דובר צה"ל ציין כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".