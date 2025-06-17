היזם טען כי הוא "רק מנהל הפרויקט" ולא אחראי לעיכוב של שש שנים במסירת פנטהאוז יוקרתי, אך השופטת קבעה: הוא זה שמשך בחוטים. הפיצוי לרוכשים נקבע לאחר מגורים של שנים ללא טופס 4| לסיכום השופטת קבעה: הוא הרוח החיה (משפט)
שר הפנים משה ארבל הורה לקדם מהלך שיאפשר אכלוס מיידי של דירות מגורים חדשות הכוללות מרחבים מוגנים, גם אם טרם הושלמו כלל התנאים הנדרשים לפי תקנות הרישוי | המהלך נועד לצמצם את פערי המיגון הקיימים ולהבטיח שהציבור יוכל לשהות במבנים בעלי ממ"ד תקני ככל האפשר, על רקע האיומים הביטחוניים המתמשכים | הפרטים המלאים (חדשות)