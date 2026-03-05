בבלי

עוד כתבות על חו"ל:

"ראו סמל של ישראל"

"כסף רב זורם לישראל"

הלחימה עם איראן 
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר