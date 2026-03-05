ארבעים ושבע תיירים ישראלים נתקעו בחו"ל, לאחר שהנהלת המלון בו התארחו - השליכה את הדרכונים שלהם לפח האשפה | אחד התיירים: "איך זורקים דרכונים? וכולם שותקים, החשד הוא שהם נזרקו כי ראו שיש עליהם סמל של ישראל" (בעולם)
יאיר נתניהו בנו של רה"מ טען כי "ההתערבות הפוליטית של גורמי חוץ זרים בישראל אינה תופעה שולית, אלא מהותית ועמוקה ממש" | לדבריו: אותם גופים השקיעו במחאה בקפלן נגד הרפורמה המשפטית - ממדים של מיליארדים" (חדשות)
הראשון לציון הרב דוד יוסף הורה לשרה רגב כי אין היתר להפעיל טיסות בשבת כל עוד לא מדובר בסכנת חיים מיידית | התשובה של הרב הראשי הגיע לאחר פנייה של חברת אל על, שביקשה להפעיל את טיסות חילוץ הישראלים מחו"ל גם במהלך השבת (חרדים, בעולם)