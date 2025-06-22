מסמכים חסויים של הפנטגון שנחשפו לאחרונה חושפים מציאות מטלטלת: ניסויים סודיים שהפכו חרקים פשוטים לנשק ביולוגי אסטרטגי | כיצד "פרויקט בלוות'ר" תכנן להשתמש בנחילי יתושים כדי להכניע צבאות ואוכלוסיות שלמות? (חדשות בעולם)
חברת OpenAI מפרסמת התרעה חריגה על כך שמודלי הבינה המלאכותית המתקדמים הבאים שלה עלולים להנגיש ידע מסוכן גם למתחילים, ולהפוך תהליכים מורכבים של פיתוח חומרים ביולוגיים מסוכנים לנגישים יותר מאי פעם | החברה משיקה מסגרת היערכות חדשה וקשוחה, אך מודה כי ייתכן שהיכולות העתידיות של המודלים יחייבו פיקוח עולמי ועדכון מתמיד של כללי הבטיחות, כדי להתמודד עם סיכונים חסרי תקדים שמציבה הטכנולוגיה המתפתחת (טכנולוגיה)