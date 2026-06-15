בימיה האחרונים בתפקיד, מנהלת המודיעין הלאומי (DNI) היוצאת, טולסי גבארד, חוללה סערה בינלאומית כאשר שחררה מידע מסווג אודות מימון אמריקאי למאות מעבדות ביולוגיות הפרוסות בלמעלה מ-30 מדינות זרות.

גבארד לא חסכה בביקורת והאשימה את בכירי ממשל ביידן, אנשי ביטחון לאומי וגורמי רפואה, ביניהם ד"ר פאוצ'י, בכך ש"שיקרו לעם האמריקאי" לגבי קיומן של המעבדות הללו

על פי הנתונים שנחשפו, כ-שליש מהמעבדות הללו ממוקמות באוקראינה, בערים כמו חרקוב, דניפרו, לבוב, ויניצה וצ'רניהיב. המידע מעורר דאגה מיוחדת בשל המלחמה המתמשכת עם רוסיה, המעמידה את המעבדות הללו בסכנת "פריצה" או חשיפה של חומרים מסוכנים.

בין הפתוגנים המוחזקים במתקנים אלו נמנים אנתרקס (גחלת), דבר, שפעת החזירים, טולרמיה, שחפת, ונגיפים קטלניים כמו אבולה, מרבורג ו-SARS.

החשיפה בוצעה בהמשך לצו נשיאותי של הנשיא טראמפ הנוגע למחקרים מסוג "Gain-of-Function" – מחקרים המיועדים להפוך נגיפים למדבקים או אלימים יותר. גבארד טוענת כי חלק מהמעבדות עסקו במחקרים מסוכנים אלו עם פיקוח מינימלי בלבד.

מנגד, מומחים לנשק ביולוגי מדגישים כי המתקנים הללו מעולם לא היו סודיים וכי מדובר בתוכנית ותיקה שהחלה עוד בעידן הסובייטי במטרה לנטרל איומים ביולוגיים ולהפוך מעבדות נשק לשעבר למתקני מחקר אזרחיים.

בעוד שגורמים רוסיים השתמשו במידע כדי לטעון שארה"ב מפתחת נשק ביולוגי באוקראינה, גורמי מודיעין אמריקאים כינו זאת "נרטיב מטעה" וניסיון רוסי לדיסאינפורמציה. עם זאת, גורמים בממשל ביידן הודו בעבר כי אוקראינה מחזיקה במתקני מחקר ביולוגי והביעו חשש שהכוחות הרוסיים ינסו להשתלט עליהם.

טולסי גבארד צפויה לעזוב את תפקידה ב-19 ביוני כדי לסייע לבעלה בטיפול במחלת הסרטן, אך נראה כי החשיפה תמשיך להדהד במסדרונות בוושינגטון ובעולם כולו.