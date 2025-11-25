דובר צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי, ממצלמות הגוף של לוחמי דובדבן, בו נראים רגעי החיסול הדרמטיים של המחבל סולטאן אל ג'אני, שביצע את פיגוע הטרור הנורא באזור התעשייה בראון ליד קדומים, שבו נרצח בפטיש המאבטח גדעון פרי הי"ד (צבא וביטחון)
עיתון "הארץ" פרסם מאמר חריף נגד אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ובו השווה בין האלוף למפקד נאצי | ראש הממשלה נתניהו, שרים בכירים מהקואליציה והאופוזיציה גינו את הדברים בחריפות, כינו אותם "עלילות דם אנטישמיות", והביעו תמיכה מלאה באלוף בלוט ובפעילות צה"ל למיגור הטרור ביהודה ושומרון (פוליטי)
מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט השתתף עם ראש מועצת שומרון בהערכת המצב של מטה החירום של המועצה |דגן העביר לאלוף בלוט מסר מחזק: "ההתיישבות חזקה - אנחנו מחזקים ומגבים את צה"ל ומנצחים ביחד את האתגרים. יודעים שיש על מי לסמוך" (חדשות, צבא)