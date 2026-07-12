גבעת זאב ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

רגע היסטורי נרשם היום (א') בגבעת זאב: אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, חתם על הצו הרשמי שמשדרג את מעמדו של היישוב הסמוך לירושלים ממועצה מקומית לעירייה מן המניין. המהלך מגיע לאחר תקופה ארוכה של תנופת פיתוח אדירה וגידול דמוגרפי מואץ שהציב את גבעת זאב בין היישובים המתפתחים ביותר בארץ.

ההחלטה ההיסטורית התקבלה בתום עבודת מטה מעמיקה שהובילו גורמי המקצוע במשרד הפנים וחברי הוועדה הגיאוגרפית בראשותו של רו"ח גבריאל (גבי) מימון. הוועדה בחנה מקרוב את נתוני הגידול וההתרחבות של היישוב בשנים האחרונות, ומהנתונים עולה תמונה מרשימה: בעוד שמספר התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין עומד על כ-25 אלף נפש, בפועל מונה כיום העיר החדשה כ-35 אלף תושבים - קפיצה דמוגרפית שמציבה את גבעת זאב בין קצבי הצמיחה המהירים והגבוהים ביותר בישראל. מנכ"ל משרד הפנים אימץ את ההמלצה מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, אימץ באופן רשמי את המלצותיהם של הממונה על המחוז ביהודה ושומרון ושל הוועדה הגיאוגרפית לשינוי מעמד מוניציפלי. במכתב רשמי ששלח לאלוף פיקוד המרכז, פירט אוזן את מסקנות עבודת המטה והמליץ לו לחתום על הצו המוניציפלי הנדרש. השם שמעורר אסוציאציה: תנועת הנשים מאמצת את המושגים החרדים דוד קליין | 15:08 1 בגיל 74: כך הלך לעולמו האיש שהפך את קטאר למעצמה - ותמך בחמאס אליהו לוי | 13:19 1 ממצאי הוועדה הגיאוגרפית העלו כי גבעת זאב מתאפיינת באופי עירוני מובהק - כפי שמשתקף בתוכניות המתאר שלה לאורך השנים. השינוי במעמדה המוניציפלי נועד להעניק לרשות המקומית את הכלים הניהוליים והתקציביים הנדרשים כדי להתמודד עם תוכניות הפיתוח העתידיות באזור, וכן לאפשר לה לשדרג באופן משמעותי את איכות השירותים הניתנים לתושבים הרבים שהצטרפו אליה.

יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

"בשורה אדירה להתיישבות בעוטף ירושלים"

ראש העיר הנרגש, יוסי אסרף, בירך על השלמת המהלך ההיסטורי ומסר: "ברוך ה', מדובר ביום היסטורי ומרגש עבור גבעת זאב. המעבר לעירייה מהווה חיזוק משמעותי להתיישבות כולה בעוטף ירושלים, ומדובר במנוע צמיחה אדיר ובבשורה אמיתית לכלל התושבים".

אסרף הסביר כי המעמד החדש יעניק לעירייה סמכויות ויכולות נרחבות יותר: "המהלך יאפשר לנו להתאים בצורה מיטבית את המסגרת המוניציפלית לצרכים המתרחבים בשטח, לחזק את רמת השירות לתושב, להוביל מיזמי פיתוח רחבי היקף ולנהל את אתגרי הגידול בצורה המקצועית ביותר".

יחד עם זאת, ראש העיר הדגיש כי תנופת העיור לא תפגע בצביון המוכר של המקום: "לצד העלייה בדרגה והשאיפה למצוינות, אנחנו מתחייבים לשמור מכל משמר על האווירה הקהילתית, החמה והכפרית המאפיינת אותנו. זהו הלב הפועם של גבעת זאב, וכך הוא יישאר גם בעתיד".

מגבעת זאב הוותיקה לאגן האיילות

גבעת זאב, הסמוכה לירושלים, הפכה בשנים האחרונות ליעד מבוקש למשפחות חרדיות רבות. היישוב כולל את גבעת זאב הוותיקה, אגן האיילות ושכונת הר שמואל, ומציע שילוב ייחודי של קרבה לירושלים לצד אווירה קהילתית ומחירי דיור נוחים יחסית.

השדרוג המוניציפלי צפוי להביא עמו שיפורים נוספים בתשתיות, בשירותים ובאיכות החיים של תושבי העיר החדשה. כעת, עם חתימת אלוף פיקוד המרכז על הצו הרשמי, נפתח פרק חדש בתולדות גבעת זאב - פרק שיאפשר לה להמשיך ולצמוח ולהתפתח כעיר מלאה בכל המשמעויות.