נשיא ארה"ב טראמפ ערך הערב פסגה מאולתרת וחריגה למדי עם אמיר קטאר על גבי מטוס ה"אייר פורס 1", במהלך עצירת תדלוק בדוחא | טראמפ החמיא לאמיר והגדיר אותו כ"אחד מהמנהיגים הגדולים בעולם, לא רק במזרח התיכון. הוא אהוב ומכובד על ידי המדינה שלו" | לעיתונאים אמר כי בקרוב" יוצב כוח אחר ברצועת עזה. לדבריו, "אם יהיה צורך, גם קטאר תשלח כוחות" (מדיני)
יממה לאחר התקיפה החריגה בשטחה, נחת בדוחה נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד לביקור קצר במדינה | על פי הדיווח באמירויות, הנשיא האמירתי הגיע "כדי לדון בקשרים החזקים בין שתי המדינות ובהשלכות התקיפה הישראלית על שטח קטאר" | גם יורש העצר הירדני חוסיין בן עבדאללה צפוי להגיע היום לדוחא, מחר יגיע גם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן (העולם הערבי)
לאחר התקיפה הישראלית אמש בדוחא, נשיא איראן שוחח עם אמיר קטאר, אלא שלאחר פרסום השיחה - פרץ קרב גרסאות בין איראן לקטאר: האם נתניהו פושע מלחמה או לא? | כשבאיראן פרסמו את השיחה הם ציינו שאמיר קטאר כינה את נתניהו "פושע מלחמה" לעומת זאת, בגרסה הרשמית שפורסמה בקטאר הדברים הללו לא הופיעו כלל (העולם הערבי)