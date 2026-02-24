תלמיד ישיבה חב"די ממונטריאול נאלץ לצאת למירוץ דרמטי נגד הזמן כדי להגיע לחתונה שלו בצרפת, שתוכננה להתקיים היום בצהרים בפריז שבצרפת | הוא כבר ישב במטוס, בטיסה חילופית, אבל הטיסה לא יצאה לדרך בשל הסופה. איך זה הסתיים? | וגם: הנחת התפילין המרגשת בשדה התעופה (עולם הישיבות)
אזרח אמריקאי־גרמני שגורש מישראל נעצר היום (ראשון) בנמל התעופה JFK בניו יורק, בחשד שתכנן פיגוע בשגרירות ארה"ב בתל אביב | על פי הודעת משרד המשפטים האמריקאי, החשוד בן ה־28, נעצר לאחר שנמצא ברשותו ציוד להכנת בקבוקי תבערה מחוץ לשגרירות (בטחון)