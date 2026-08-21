היום (יום שישי) ביטלה חברת אל על את טיסת LY8 שהייתה אמורה להמריא מניו יורק לישראל, לאחר שהתברר שבעקבות עיכוב בהמראה המטוס צפוי להגיע לארץ רק לאחר כניסת השבת הקדושה. הביטול בוצע כאשר הנוסעים כבר ישבו במטוס והמתינו להמראה.

לפי הדיווחים, שינוי בלוח הזמנים שנגרם בשל העיכוב הביא למצב שבו לא ניתן היה להשלים את הטיסה ולנחות בישראל לפני כניסת השבת. לאור זאת הוחלט שלא להפעיל את הטיסה ולבטלה, על מנת להימנע מהפעלת המטוס במהלך השבת.

המטוס, ששהה בנמל התעופה הבינלאומי ג'ון פ. קנדי (JFK) בניו יורק, חזר לעמדת החניה והנוסעים התבקשו לרדת ממנו. הכבודה נפרקה מהמטוס, ובשלב זה טרם נמסרו פרטים על מועד הטיסה החלופית ועל ההסדרים שסופקו לנוסעים בעקבות הביטול.

מסגרת הלכתית וחוקית לביטול

מטוס חשמלי השלים טיסת בכורה היסטורית בבלי | 17.08.26

חברת אל על, חברת התעופה הישראלית בבעלות יהודית, מקפידה על שמירת שבת קודש. ביטול טיסה שנעשה למניעת חילול שבת מעוגן במסגרת חוק שירותי תעופה. במקרים מעין אלה, חברות תעופה ישראליות רשאיות לבטל טיסה כדי להימנע מנחיתה לאחר כניסת השבת, והן עשויות להיות פטורות מהפיצוי הכספי הקבוע בחוק, בהתאם לתנאים שנקבעו בו.

יחד עם זאת, הפטור מפיצוי כספי אינו שולל את יתר זכויות הנוסעים. במקרה של ביטול טיסה, הנוסעים זכאים לבחור בין טיסה חלופית לבין קבלת החזר כספי מלא עבור הכרטיס, בהתאם להוראות החוק.

בנוסף, כאשר נדרשת המתנה ממושכת, זכאים הנוסעים לשירותי סיוע הכוללים מזון ומשקאות, וכן לינה במלון והסעות בין שדה התעופה למלון, בהתאם לנסיבות ולמשך ההמתנה.

סידורים לנוסעים וזכויותיהם

בכל הנוגע לטיסה החלופית, החברה עשויה לשבץ את הנוסעים בטיסות הקרובות או להפעיל טיסה ייעודית, בהתאם לסידורים שייקבעו. במקרה של טיסת LY8, טרם פורסמו פרטים מלאים על הפתרון שנקבע עבור הנוסעים.