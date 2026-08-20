השיבושים הקשים שהתרחשו היום (ראשון) בנמל התעופה בן גוריון גרמו לנזק כלכלי כבד למשק הישראלי, כך על פי הערכות משרד האוצר שפורסמו בחדשות 12. הנזק מוערך בסכום של 25 עד 30 מיליון שקלים.

גורמים בענף התעופה מעריכים כי לוח הטיסות ישוב לפעילות תקינה רק בחצות הלילה. במהלך שעות היום, על מנת להתמודד עם העיכובים שנצברו, רוב המטוסים שהמריאו יצאו לטיסה ללא מזוודות הנוסעים. הסכם לסיום העימות והחזרת הפעילות התקבל לאחר פגישה שהתקיימה בין מנכ"ל רשות שדות התעופה ליו"ר ועד העובדים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בחריפות למשבר והצהיר: "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה". שרת התחבורה מירי רגב, השוהה כעת בחופשה במרוקו, הורתה לפנות לבית הדין לעבודה "על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה הבריונית והלא חוקית", והוסיפה כי "מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל כבני ערובה - ישלם מחיר כבד".

מצד שני, קרן טרנר, מועמדת מפלגת "ביחד - בראשות בנט" לכנסת, מתחה ביקורת על ניהול משרד התחבורה וטענה כי הציבור "משלם את המחיר של משרד בתהליכי קריסה מרוב מינויים פוליטיים וניהול כושל". טרנר הוסיפה כי "המצב לא חייב להיות ככה" וציינה כי "בקרוב שיטת 'היהלומים' תעבור מהעולם, והנהלת משרד התחבורה לא תצא יחד ל'חופשה פרטית' במרוקו לשבוע בסוף אוגוסט".

פרטים חדשים על המפץ הגדול ביהדות התורה | מעייריב איצלה כץ | 19.08.26 22

באיגוד עובדי התחבורה דחו את הטענות בדבר שביתת פתע והסבירו כי מקור העומסים הוא מחסור ממושך בכוח אדם. יו"ר ועד העובדים, פנחס עידן, התריע על כך כבר מבעוד מועד ואמר: "חסרים לנו כ-400 עובדים ואנחנו לא מצליחים לגייס. כנראה שיהיו תורים בתקופה הקרובה - אני לא יודע איך נעבור את חודש אוגוסט". בשיחות פנימיות הוסיף עידן כי "מדובר באנשים שעובדים כמו סבלים". ברשות שדות התעופה דחו טענות אלו והבהירו כי עשרות עובדים כבר נקלטו לעבודה בארגון.