אסון תעופה התרחש אמש (ד') בפנסילבניה, כאשר מטוס קל מסוג ססנה 150 התנגש באוויר במסוק של משטרת המדינה באזור נמל התעופה קרלייל שבמרכז פנסילבניה. בתאונה נספה הטייס, ושני שוטרים שהיו במסוק נפצעו.

על פי הודעת רשות התעופה הפדרלית האמריקאית, ההתנגשות אירעה בשעה 19:50 בערב, בעת שהמסוק המשטרתי ערך אימון שגרתי באזור. מפקד המשטרה בפועל של פנסילבניה, ג'ורג' ביוונס, מסר כי "מסיבה שטרם התבררה, מטוס הססנה סטה ימינה ברגע האחרון, פגע בחלקו האחורי של המסוק ובמדחפים שלו וגרם להתרסקות חמורה".

הטייס, שככל הנראה טס לבדו במטוס הקל, נהרג במקום. שני השוטרים שהיו במסוק נלכדו בתחילה בתוך ההריסות, אך הצליחו להשתחרר ופונו לטיפול רפואי בבית חולים. מושל פנסילבניה, ג'וש שפירו, מסר כי מצבם של השוטרים הפצועים יציב: "אני שמח לבשר שלמרות חומרת התאונה, שני השוטרים שנפצעו צפויים להחלים במלואם".

הנסיבות המדויקות שהובילו להתנגשות עדיין נבדקות, והמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה תנהל את החקירה בשיתוף עם רשות התעופה הפדרלית.