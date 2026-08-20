משטרת ישראל פרסמה הודעה על אירוע חריג שהתרחש באזור הנגב, והקפיצה כוחות נרחבים למקום.

על פי הדיווחים, התקבל במוקד 100 של המשטרה מידע על שני רכבים חשודים שנעו בכביש 31, כאשר לפי הדיווח נצפו בתוכם אנשים חמושים. החשש הראשוני היה לאירוע ביטחוני באזור הדרום.

בעקבות הדיווח הוקפצו כוחות משטרה של המחוז הדרומי לאזור תל ערד. השוטרים החלו בסריקות מקיפות בשטח על מנת לאתר את הרכבים החשודים, ובמקביל הוצבו חסימות צירים באזור למניעת תנועתם ולשמירה על ביטחון הנוסעים בכבישים.

לפי הערכות עדכניות במשטרה, נראה כי מדובר באירוע פלילי ולא ביטחוני, אך הסריקות נמשכות.

דובר משטרת ישראל מסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח על פעילות חשודה באזור תל ערד. כוחות משטרה של המחוז הדרומי הוקפצו ומבצעים סריקות וחסימות במרחב."