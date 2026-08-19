לפני כשבועיים ביצעו שוטרי יחידת האופנוענים במחוז הצפוני מעצר של רוכב קטנוע בן 19 תושב נצרת, לאחר שזה ניסה להתחמק מהם. במהלך פעילות שוטפת בעיר נצרת הבחינו השוטרים בקטנוע הנוסע כאשר לוחית הרישוי שלו מקופלת באופן שאינו מאפשר זיהוי. כשהנהג הצעיר הבחין בכוחות המשטרה, הוא ניסה להימלט מהמקום, אך השוטרים רדפו אחריו, חסמו את דרכו והצליחו לעצור אותו. בבדיקה שנערכה ברכב, התגלו שני אקדחים טעונים בתחמושת חיה, שהוחבאו מתחת למושב הנהג.

זה הנשק שנתפס בארגז חול של גן ילדים ברהט - השוטרים היו בהלם משה כץ | 14.08.26

על פי הפרטים שנמסרו ממשטרת ישראל, בחיפוש יסודי שנערך בקטנוע אותרו שני כלי נשק מסוג תופי מתוצרת Colt ו-FN, כששניהם טעונים בכדורים והוסתרו מתחת למושב. כלי הנשק נתפסו והועברו לטיפול גורמי המשטרה, והנהג נעצר לחקירה. בתום שלב החקירה הגישה הפרקליטות, באמצעות עורך הדין עמית פרלה, כתב אישום נגד הנאשם יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. הדיון מתנהל בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת.

משטרת ישראל מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות לטיפול באירועי אלימות ואיתור כלי נשק בלתי חוקיים, תוך שמירה על ביטחון הציבור ומיצוי הדין עם עבריינים. הכוחות פועלים במגוון מישורים: סיכול הברחות וסחר בכלי נשק, פעילות חשאית למניעת פעילות עבריינית בטרם ביצועה, ותגובה מהירה לכל אירוע אלימות המתרחש בשטח.