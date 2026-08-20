אסון קשה אירע הלילה (בין יום רביעי ליום חמישי) באשדוד, כאשר בחור בן 17 נפטר לאחר שהתמוטט במהלך ביקור אצל חברים. הבחור פונה לבית החולים אסותא שבעיר כשמצבו קשה ביותר, אולם למרות מאמצי הצוות הרפואי, נקבעה פטירתו בבית החולים.

המשטרה פתחה בבדיקה מקיפה של נסיבות האירוע הטראגי. בהודעה שפרסמה משטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 מאשדוד, אשר הובהל לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש, על פי גורמי הרפואה. לפני זמן קצר נקבע מותו בבית החולים אסותא באשדוד. כלל כיווני החקירה נבדקים".

על פי הממצאים הראשוניים שהתגלו במהלך החקירה, הבחור הגיע לביקור חברתי בביתם של מכריו. במהלך השהייה במקום החל הנער לחוש ברע, ולאחר מכן התמוטט. חבריו שהיו במקום הזעיקו באופן מיידי את גורמי ההצלה.

כוחות משטרה ומגן דוד אדום הוזעקו למקום, ופעלו לפנות את הבחור לבית החולים במהירות. הרופאים בבית החולים אסותא נאלצו, למרבה הצער, לקבוע את פטירתו של הנער. המשטרה ממשיכה לבדוק את מכלול הנסיבות שהובילו לאסון.