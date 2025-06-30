הקשר הרוחני העמוק בין נשיא ארגנטינה חבייר מיליי ליהדות נחשף: בתיעוד שהציג המשפיע החב"די הרב סימון ג'ייקובסון, נראה נשיא ארגנטינה כשהוא מפציר בראש הממשלה בנימין נתניהו להרבות בהזכרת "שם שמיים" בנאומיו הרשמיים, תוך שהוא מסביר כי זהו המפתח לברכה ולניצחון של העם היהודי (בארץ)
בניו יורק, תחת שמש קופחת, התקבצו 200,000 יהודים מכל העולם לציון 31 שנה להסתלקות הרבי מליובאוויטש זי"ע | בשעת השיא: למעלה מ-3 שעות המתנה בתור, שהפך במתחם הציון הקדוש עצמו לסרט נע אנושי | בתפילות ובתור ארוך לציון הרבי, יהודים מכל הזרמים כתבו בקשות אישיות והתפללו לשלום בעולם