עדות יוצאת דופן על הקשר המיוחד בין נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו נחשפה לאחרונה, כאשר הרב סימון ג'ייקובסון, איש הגות חב"די ומחבר הספר "הדרך לחיים של משמעות", חשף בראיון לעיתון 'קרוב אליך' פרטים מרעישים על התכתבות פרטית בין שני המנהיגים.

הרב ג'ייקובסון, המקיים קשר יומיומי עם הנשיא הארגנטינאי ושולח לו מדי יום הודעות וואטסאפ עם תכנים תורניים, העניק את הראיון לעיתונאי בנימין ליפקין ושיתף בפרטים שהותירו את המראיין המום. על פי עדותו, מיליי עצמו שלח לו צילום מסך של חילופי דברים אישיים עם ראש הממשלה, וזאת לאחר שהרב התקשה להאמין למשמע אוזניו.

"זה למענך, למען העם היהודי"

על פי התיעוד שהציג הרב ג'ייקובסון למראיין, פנה הנשיא מיליי לראש הממשלה באופן אישי וכתב לו: "ביבי היקר, יש לי בקשה אישית ממך". נתניהו, שהגיב מיד לפנייה, השיב: "בשמחה רבה, מה אני יכול לעשות למענך, כבוד הנשיא?"

בשלב זה בחר מיליי להבהיר כי הבקשה אינה אישית כלל, וענה: "זה לא למעני, זה למענך, למען העם היהודי". כאשר נתניהו ביקש להבין במה מדובר, הגיעה הבקשה המפתיעה: "בבקשה ממך, אנא, תזכיר יותר שם שמיים בנאומיך ובהופעותיך".

ראש הממשלה, שנשמע מופתע, הגיב כי הוא משתדל לעשות זאת ומשלב ביטויים של אמונה בנאומיו. אך מיליי לא הרפה והפציר בו: "אני יודע, אני עוקב, אבל אני מפציר בך – תעשה את זה יותר. זה יעניק לך ולעם היהודי את הברכה ואת הניצחון".

"למה לי חיקוי גרוע אם יש לי את האורגינל?"

החשיפה הזו מצטרפת לשורה ארוכה של גילויי אהדה בלתי רגילים מצדו של מיליי כלפי היהדות ולומדיה. הנשיא הארגנטינאי ידוע בקשריו החמים עם רבנים, בביקוריו התכופים בציונו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל בניו יורק, ובהצהרותיו הפומביות בדבר רצונו להתקרב לערכי העם היהודי.

הרב ג'ייקובסון ביקש לעמוד על פשר התופעה ההיסטורית הזו ותהה בפני מיליי על המניע העמוק שלו, בהיותו אדם שגדל וחונך על ברכי הדת הנוצרית. תשובתו של הנשיא הייתה חדת משמעות: "למה לי לחפש חיקוי גרוע אם יש לי את האורגינל?", השיב בפשטות ובנחרצות, והוסיף: "אני רוצה ללמוד מהמנהיגים הכי טובים. אני רוצה להתחקות אחר אברהם אבינו ומשה רבנו".