שמחה של תורה: גדולי ישראל וראשי ישיבות השתתפו במעמד הסיום המרגש של תלמידי ישיבת 'ברית יעקב' ובחורים מישיבות נוספות שסיימו את סדר מועד • במעמד פצחו הרבנים בריקוד נלהב וחנכו את משרדי הארגון של יוזם הרעיון, הרב שמואל הלפרין (חרדים)
מעמד של קורת רוח ברמת בית שמש ג': שמונים ילדי חמד מקהילת 'מבקשי השם' חגגו במסיבה מפוארת את סיום סדר זרעים ופתיחת סדר מועד • המעמד נערך בראשות מחולל מהפכת המשניות, הרב שמואל הלפרין • הפרס למסיימי הש"ס: גביע מהודר ומלגות • צפו בתיעוד (חרדים)
בשיא ימי החנוכה, התכנסו למעלה מאלף אבות ובנים למבצע לימוד חסר תקדים, בסיומו נחגג סיום הש"ס מספר פעמים בערב אחד • האורח המיוחד, ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי ריתק את הילדים • צפו בתיעוד המרהיב (חרדים)