דרמה בשעות הבוקר בישיבה בלייקווד: אלמוני חדר למתחם פנימיית הישיבה ברחוב קרוס בזמן שהבחורים ישנו, והחל לגנוב מכל הבא ליד. כאשר אחד התלמידים התעורר והבחין בו, התחזה החשוד לפועל בניין והמשיך במעשיו במשך כמעט שעה | שוטרי משטרת לייקווד שהוזעקו למקום לכדו את החשוד ובכליו רכוש גנוב רב שכלל כסף מזומן, כרטיסי אשראי ואף קורקינט (עולם הישיבות)
אירוע הזוי: פורץ גנב מבית בפתח תקווה תיק עם כסף, אך החזיר אותו לאחר מכן עם מכתב התנצלות בעילום שם: "מבקש אלף סליחות" | בזכות טביעות האצבע שהשאיר על המכתב הצליחו השוטרים למצוא אותו, לתפוס אותו ולהביא אותו למעצר (משטרה)
מחפשים את הנופש המושלם ללא פשרות בכשרות ובמרחק לבית הכנסת? אל תמתינו לרגע האחרון שהמתחמים ייחטפו. היכנסו עכשיו לאתר שריכז עבורכם את המתחמים הכי מתאימים, בחרו את היעד המנצח שלכם ושריינו חופשה חלומית בקליק!