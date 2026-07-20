"באתי לעשות עבודות בנייה": התירוץ ההזוי של הפורץ שתפסו הבחורים בישיבה

משטרת לייקווד עצרה אתמול (ראשון) בשעות הבוקר המוקדמות גבר שנכנס לתוך מבנה הפנימייה של ישיבת ברדני השוכנת ברחוב קרוס בעיר, וגנב מתוכה רכוש רב ודברי ערך השייכים לתלמידי הישיבה הלומדים במקום.

על פי הדיווח באתר 'לייקווד אלרטס' (Lakewood Alerts), האירוע החריג התרחש בשעה שבה כמה מבחורי הישיבה עדיין נמו את שנתם. החשוד ניצל זאת, זיהה את שעת הכושר והצליח להסתנן באין מפריע לתוך מתחם המגורים של התלמידים במטרה לבצע גניבה.

החשוד, שזהותו לא פורסמה, נכנס לאחד מחדרי המגורים המאכלסים כמה מבחורי הישיבה, והדליק את האור המרכזי בחדר כדי שיוכל לראות להיכן מונחים החפצים יקרי הערך.

אחד התלמידים שהבחין בו שאל אותו למעשיו במקום בשעה כה מוקדמת, והחשוד לא התבלבל וברח אלא השיב וטען בפני הבחור כי הוא איש מקצוע ופועל בניין שהגיע מטעם הנהלת המוסד כדי לבצע עבודות בנייה, שיפוצים ותחזוקה דחופות במבנה - תשובה מתוחכמת שהסירה באופן זמני את חשדם של הנוכחים בחדר שלא העלו בדעתם כי מדובר בפורץ.

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על פי מקורות מקומיים המעורים בפרטי המקרה, החשוד ניצל את התרמית המאולתרת שהמציא באותו רגע והמשיך לשהות באין מפריע בתוך מבנה הפנימייה במשך כמעט שעה שלמה, כשהוא עובר בשיטתיות בין הקומות והחדרים השונים של הבחורים ואוסף לתוך כליו שלל רב ורכוש יקר ערך.

במהלך הזמן הממושך שבו שהה במקום באין מפריע, הצליח הפורץ לשים את ידיו על סכומי כסף מזומן גדולים, כרטיסי חיוב ואשראי שונים, רישיונות נהיגה ומסמכים מזהים ואישיים של הבחורים, ואף הגדיל לעשות כאשר מצא קורקינט חשמלי (סקוטר) השייך לאחד מתלמידי הישיבה, והחליט לגנוב גם אותו מהמתחם.

רק בחלוף זמן מה, כאשר תלמידים נוספים התעוררו והבחינו בתנועותיו החשודות של האיש שאינו מוכר לאף אחד מאנשי הצוות, הבינו בישיבה כי מדובר בפורץ שהונה אותם והזעיקו בבהילות את כוחות המשטרה המקומית.

שוטרי משטרת לייקווד, שקיבלו את הדיווח על פריצה בהתרחשותה, הגיעו בתוך דקות ספורות ובכוחות מתוגברים למתחם הישיבה ברחוב קרוס, ערכו סריקות קפדניות בתוך המבנה ובחצרות סביבו, ואיתרו את החשוד כשהוא עדיין נמצא בתוך תחומי הישיבה ומחזיק פיזית ברכוש הגנוב שזה עתה אסף. השוטרים עצרו אותו באופן מיידי, כבלו אותו באזיקים והוא נלקח להמשך חקירה בתחנת המשטרה המקומית, שם נמסר כי חקירת נסיבות האירוע נמשכת וכי נבדק האם החשוד מעורב במקרי פריצה וגניבה נוספים שהתרחשו בתקופה האחרונה באזור לייקווד.