ישיבת באר התלמוד ( צילום: באדיבות )

עולם הישיבות הספרדי ממשיך לצמוח ולהתרחב, והמפה הישיבתית מציגה תמונת מצב יציבה ומעניינת. הישיבות הוותיקות והמובילות ממשיכות להחזיק בקו סינון קפדני ביותר, כאשר מאות בחורים מצוינים נלחמים על כל מקום פנוי בכל אחת מהן. בירור מעמיק מעלה את פניהם של היכלי התורה המרכזיים בציבור הספרדי, תוך התמקדות במאפיינים הייחודיים של כל מוסד ומוסד.

התחרות על מקומות בישיבות המובילות מגיעה לשיאים חסרי תקדים. בעוד כמות המוסדות גדלה והתחרות מתגברת, הפערים בין הישיבות המובילות לבין שאר המוסדות נותרים יציבים. הישיבות בשורה הראשונה מקפידות על רמה לימודית גבוהה במיוחד ואינן מתפשרות על איכות הלומדים, דבר המבטיח את המשך מעמדן כמבצרי התורה של הציבור הספרדי. יסודות התורה – תל אביב הישיבה שוכנת בתל אביב ועומדת בראשות הגאון רבי ברוך צבי לב והמשגיח הגאון רבי שלמה ברויאר. הישיבה הוקמה בהכוונת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, לאחר שראש הישיבה פרש מראשות ישיבת משכן ידידיה ויצא לדרך חדשה עם קבוצת בחורים. מאז צמחה הישיבה במהירות יוצאת דופן, וכיום היא מונה מאות לומדים ונחשבת לאחת המובילות והמבוקשות ביותר בציבור הספרדי. ראש הישיבה מסר את מספרו האישי לבחורים: ״אם נעצרתם, תתקשרו אליי״ קובי ישראל | 08.07.26 פרויקט מיוחד | מפת הרישום הסוערת של עולם הישיבות הגדולות לשנת תשפ"ז חיים רוזנבוים | 10.07.26 7 הישיבה מתאפיינת ברמת לימוד עיונית גבוהה מאוד בסגנון ישיבת פוניבז' השמרנית. ראש הישיבה, המפורסם בשיעוריו העמוקים ובחריפותו הלמדנית, מוסר שיעור כללי לבני שיעור ב' ומעלה. במהלך השבוע מתקיימות חזרות מרובות על ידי בני הקיבוץ הגבוה, המיועדות לבניית היסודות הלמדניים של התלמידים ולהעמקת ההבנה בסוגיות. הביקוש לישיבה נמצא בשיא קבוע. על פי הנתונים, למעלה מ-600 מועמדים מתמודדים מדי שנה על מקום בהיכל הישיבה בכל עונת רישום. המוסד מקפיד על קו סינון מחמיר ביותר ואינו מתפשר על רמת הפתיחות והשמרנות, מתוך מטרה לשמור על אופייה המובחר של הישיבה ועל הרמה הלמדנית הגבוהה שהפכה לסימן ההיכר שלה.

פתיחת הזמן ב'בית שמעיה' ( צילום: שוקי לרר )

בית שמעיה – הוותיקה בבני ברק

הישיבה הוקמה בשנת תשל"ח בבני ברק על ידי ראש הישיבה הגאון רבי שלמה אנגלנדר והרב משה פרדו, וקרויה על שמו של רבי שמעיה רייכמן. הישיבה שוכנת בקמפוס רחב ידיים במרכז העיר ומאכלסת מאות תלמידים מובחרים, השוקדים על תלמודם באווירה ישיבתית מובהקת שנשמרת בקפדנות לאורך עשרות שנים.

סגנון הלימוד בישיבה משלב גישה ליטאית-ספרדית מוקפדת עם דגש על עמל התורה ועיון עמוק בסוגיות הש"ס. בישיבה שוררת משמעת מוגדרת ואווירת לימוד חזקה, לצד צוות רבנים ור"מים מגוון המלווה את הבחורים באופן אישי לאורך שנות לימודם. המשגיחים והרבנים מדריכים את התלמידים בצמיחתם הרוחנית והלמדנית, תוך שמירה על האופי המיוחד של המוסד.

המוסד שומר לאורך עשרות שנים על מעמדו כמבצר של תורה שקטה ושמרנית שאינו מושפע מרעשי הרחוב. הישיבה מציבה רף קבלה גבוה במיוחד ואינה מתפשרת על קליטת בחורים המתאימים לדרכה התורנית והמשמעתית המיוחדת. גישה זו מבטיחה את איכות הלומדים ואת שמירת האופי הייחודי של הישיבה, שהפך לסימן ההיכר שלה בעולם הישיבות.

משכן ידידיה – השלווה ביסודות

הישיבה נוסדה בשנת תשס"ח במושב יסודות בהוראת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל וביוזמת הגאון רבי יהודה זיאת. לאחר פיצול הישיבה, עבר עול ההנהגה לידי הגאון רבי אברהם ישעיהו ויזמן, המנהיג את המוסד בהכוונת הגאון רבי משה הלל הירש, המלווה את הישיבה ומתווה את דרכה החינוכית והרוחנית.

צורת הלימוד וסגנון העיון בישיבה מבוססים על שיטת פוניבז', תוך התמקדות בבירור הסוגיות ובשיח למדני ער. השיטה מושכת תלמידים המחפשים להעמיק בהבנת הראשונים ולפתח כלים למדניים מתקדמים. האווירה הכללית בישיבה מתאפיינת ברוגע ובשלווה המאפשרים לבחורים לשקוע בלימוד ללא הפרעות חיצוניות, בקמפוס הירוק והמרווח של המושב.

כיום מונה הישיבה כ-420 בחורים, כאשר לשיעור א' האחרון התקבלו כ-80 תלמידים חדשים מטובי הישיבות הקטנות. הישיבה מציעה קמפוס מרווח ותנאי פנימייה מעולים המסייעים להתפתחותם הרוחנית והלמדנית של התלמידים. שילוב זה של תנאים גשמיים עם רמה לימודית גבוהה מבסס את הישיבה כאחד המוסדות המבוקשים והיציבים ביותר בציבור הספרדי.

הגר"מ צדקה בישיבת אוהל תורה ( צילום: יעקב כהן )

אוהל תורה – הכוח העולה

הישיבה עומדת בראשות הגאון רבי שמעון מועלם ורושמת בשנים האחרונות זינוק משמעותי במפת הישיבות הספרדית. המוסד הפך למוקד מבוקש המונה כיום למעלה מ-300 בחורים הלומדים בהיכל הישיבה בבני ברק. הישיבה קונה לה שם של כבוד ככוח עולה בעולם התורה, תוך שמירה על רמה לימודית גבוהה ואווירה חמה.

דרכה הלימודית של הישיבה משלבת רמה לימודית גבוהה ועמקות יחד עם אווירה חמה ומלוכדת המאפיינת את בני המוסד. צוות רחב של רבנים ומשגיחים מלווה את הבחורים מקרוב, ומכוון אותם לבניית אישיות תורנית יציבה השואפת להישגים גבוהים בלימוד מתוך שמחה ודיבוק חברים. גישה זו יצרה אווירה ייחודית המושכת בחורים איכותיים.

הנתונים האחרונים מצביעים על ביקוש גבוה במיוחד המעמיד את הישיבה בשורה הראשונה של היכלי התורה. השילוב בין ההצלחה הלמדנית לאווירה המעוררת והחמה הופך אותה ליעד מועדף עבור מצוייני הישיבות הקטנות בארץ, המבקשים להתעלות בלימוד העיון והבקיאות תוך שמירה על אווירה תומכת ומחממת.

מאור התורה – הוותיקה בירושלים

הישיבה, מהוותיקות והיציבות ביותר בעולם הישיבות הספרדי, עומדת בראשות הגאון רבי אברהם סאלים שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה. הישיבה מונה כ-350 בחורים, כאשר מתוך מאות מועמדים המגיעים מכל קצוות הארץ מתקבלים מדי שנה עשרות מצוינים בלבד לשורות שיעור א'. קו הסינון הקפדני שומר על רמת הישיבה הגבוהה.

סגנון הלימוד בישיבה הוא עיוני ומקביל לשיטת ישיבת חברון הליטאית, תוך שימת דגש על הבנה ישרה ועצמאות למדנית. ראש הישיבה מוסר בה שיעורים כלליים קבועים ומקיים אסיפות צוות חודשיות כדי לעקוב באופן אישי אחר התקדמותו הלמדנית והרוחנית של כל תלמיד ותלמיד. המעקב האישי מאפשר התאמה מדויקת של הדרכה לכל בחור.

הישיבה נערכת למעבר למשכנה החדש והמפואר בשכונת סנהדריה בירושלים, שנבנה בסיוע ותמיכת בוגרי הישיבה לאורך הדורות. המעבר למבנה החדש והמפואר צפוי לחזק יותר את הרוח בין תלמידי הישיבה כאחת המובילות בציבור.

הגאון הרב שלום ביתאן ( צילום: שמואל שנקר )

דעת חיים – ירושלים

הישיבה שוכנת בשכונת בית וגן בירושלים ומונה מאות תלמידים בהיכלה. היא נוסדה בשנת תשנ"ח ועומדת בראשות הגאון רבי שלום ביתאן. ראש הישיבה מפורסם בשיעוריו הבהירים ובסדרת ספריו "שלמי תודה" על מסכתות הש"ס המהווים נדבך יסודי בלימוד התלמידים.

הישיבה משלבת לימודי עיון מעמיקים בבוקר עם סדרי חזרה מובנים בלילה בנוכחות צוות הר"מים המנוסה, בהם הגאון רבי ישי טולדנו, הגאון רבי משה טפיירו והגאון רבי אליהו ביתאן. כמו כן, נשמר סדר בקיאות קפדני הכולל מבחנים דו-שבועיים בכתב כדי להבטיח את ידיעת הש"ס.

המוסד נחשב לישיבת דגל מבוקשת ביותר, המושכת אליה תלמידים מצוינים מהארץ ומחו"ל השואפים לבנות אישיות תורנית שלמה. תוכנית "תלמודו בידו" המתקיימת בסופי שבוע כוללת סדרי חזרה ומבחנים תקופתיים על החומר הנלמד בזמן הקודם, התורמים להשחזת ידיעותיהם של הבחורים.

אש התלמוד – ירושלים

הישיבה ממוקמת בשכונת גבעת שאול בירושלים, בראשות הגאון רבי יוסף לסרי והגאון רבי אריאל וילנסקי. הישיבה מהווה מוקד משיכה מרכזי לטובי הבחורים מהישיבות הקטנות ונחשבת לאחת מספינות הדגל היוקרתיות והמבוקשות ביותר בקרב בני התורה בציבור הספרדי.

דרכה החינוכית של הישיבה מבוססת על יסודות אסכולת סלבודקה – גדלות האדם, רוממות עצמית ובניית משטר עצמי גבוה המפתח את כוחות הבחור. מרבית אנשי הצוות הם בוגרי ישיבות חברון ועטרת ישראל, המנחילים את סגנון הלימוד והמוסר של האסכולה הזו בהיכל הישיבה.

הקבלה לשורות הישיבה מלווה בסינון קפדני ביותר ובביקוש גבוה במיוחד מצד מצטייני הישיבות הקטנות. המוסד מציע שילוב של רמה למדנית מן השורה הראשונה לצד מערך שיחות, ועדים וקשר אישי הדוק, המכוונים לעיצובו של בן עלייה שלם הבנוי במידות וביראת שמים.

הגאון הרב יהודה כהן נושא דברים לפני תלמידי הישיבה ( צילום: אלחנן קוטלר )

באר התלמוד – ירושלים, אופקים וחזון יחזקאל

הישיבה הוקמה בשנת תשנ"ו בראשות הגאון רבי חנוך כהן, המשמש כראש הישיבה בכלל הסניפים, ובנשיאות אביו הגאון רבי יהודה כהן. הסניף המרכזי של הרשת שוכן בשכונת גאולה בירושלים, ובו מכהן כמשגיח רוחני הגאון רבי אליהו אהרן המכוון את הבחורים.

הישיבה מתאפיינת בסגנון שמרני ואיכותי וברמת לימוד גבוהה המבוססת על עמל התורה, התמדה ושקידה קפדנית. לצד הסניף הירושלמי, הישיבה מפעילה בהצלחה סניף באופקים המונה כ-200 בחורים בעיקר מאזור הדרום, וסניף במושב חזון יחזקאל המונה כ-350 בחורים נוספים.

רשת ישיבות זו מהווה מוקד תורני משמעותי המושך אליו בחורים המחפשים מסגרת לימודית רצינית, מובנית ושקטה. הסניפים השונים שומרים על קו חינוכי אחיד המשלב התמדה ומשמעת עצמית יחד עם הדרכה צמודה של צוות הישיבה המכוון את התפתחות הלומדים.

משכנות התורה – בני ברק

הישיבה שוכנת בבני ברק ועומדת בראשות הגאון רבי אפרים כהן. לאורך השנים ביסס המוסד את מעמדו כאחד המרכזים הבולטים והיציבים ביותר בעולם התורה הספרדי, בזכות יציבותו הרוחנית והאווירה המיוחדת השוררת בהיכל הלימוד המושכת בחורים מכל רחבי הארץ.

דרכה החינוכית של הישיבה משלבת דרישות לימודיות גבוהות עם ליווי קרוב וחם של צוות הר"מים. המטרה המוצבת בפני הבחורים היא להעניק לכל לומד כלי צמיחה אישיים באווירה מרוממת, תוך שימת דגש על עמלות התורה, על בניית מידות טובות ועל שאיפה מתמדת לעלייה.

הישיבה עלתה לאחרונה לכותרות עם חנוכת ארון הקודש המפואר בהיכל, הנישא לגובה עשרה מטרים ומצופה זהב טהור. התפתחות גשמית זו משקפת את השגשוג הרוחני של הישיבה ואת השאיפה להרחבת הדעת עבור עשרות הבחורים השוקדים בה על תלמודם מתוך יישוב הדעת.

הגר"ד לנדו בישיבת 'משכנות התורה' ( צילום: ש.פ.ה. - א.ה. )

באר יצחק – טלז סטון

הישיבה נוסדה לפני כ-23 שנים ביישוב טלז סטון על ידי נשיא הישיבה דוד דרויש, ובראשה עומד הגאון רבי מנשה תופיק אביעזרי. הישיבה שוכנת בקמפוס רחב ידיים המציע תנאים גשמיים מעולים המאפשרים שקיעות מלאה בלימוד ללא עול כספי או טרדות חיצוניות.

ראש הישיבה מוסר בה שיעורים יומיים, שיחות מוסר וחבורות, המעמידים רף שאיפה גבוה לבחורים בכל תחומי התורה. שיטתו הלמדנית מתאפיינת בעמקות העיון והעברת השמועה כפי שקיבל מרבותיו, גישה שזכתה בעבר לשבחים רבים מצד הגאון רבי משה שפירא שליווה את הישיבה.

המיקום הפסטורלי והשקט של הישיבה בגבעות טלז סטון מספק מעטפת אידיאלית לצמיחה רוחנית ולשלוות הנפש. המוסד ממשיך למשוך בחורים המחפשים התמסרות מלאה לתורה בעיון מעמיק, תוך קשר ישיר ובלתי אמצעי עם צוות רבני הישיבה המתמסרים להצלחתם.

בית הלוי – ראש העין

הישיבה פועלת בעיר ראש העין ועומדת בראשות הגאון הצדיק רבי אבנר עפג'ין. הישיבה חווה תנופת התרחבות מרשימה במיוחד בשנים האחרונות, ומצליחה לבסס את מעמדה כאחד המוסדות המבטיחים ביותר במפת הישיבות הספרדית הנוכחית.

הישיבה מציעה לבחורים שילוב ייחודי של לימוד בעיון מעמיק לצד אווירה חמה ומשפחתית השוררת בין כותלי בית המדרש. קשר הדוק זה בין הצוות לתלמידים מאפשר ליווי אישי ורגשי מותאם, התורם רבות לבניית אישיותם התורנית של הבחורים בקצב ובסגנון שלהם.

הגידול המהיר במספר הלומדים משקף את הביקוש הגובר לישיבות המשלבות רמת לימוד גבוהה ובלתי מתפשרת עם גישה מעצימה ומקרבת. הישיבה ממשיכה להרחיב את שורותיה ולקלוט תלמידים חדשים השואפים לצמוח בלימוד וביראת שמים מתוך חיבור עמוק לצוות הרבנים.

תורת מנחם – בני ברק

הישיבה, הפועלת בבני ברק תחת הנהגתו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר ויזמן, ניצבת כאחת ההפתעות הבולטות של השנים האחרונות בעולם התורה הספרדי, עם קצב צמיחה מהיר ומרשים המעורר עניין רב בקרב עולם הישיבות הקטנות.

הצלחת הישיבה מיוחסת לגישה החינוכית הדינמית של הצוות, המשלבת דרישות למדניות קפדניות עם סביבה תומכת ומעוררת השראה. הנהלת הישיבה שמה דגש על פיתוח אישי של הבחורים ועל יצירת אווירה תוססת של עמל התורה המחברת את הלומדים להיכל הלימוד.

קצב הרישום הגבוה והביקוש הגובר מוכיחים את האמון הרב שהישיבה רוכשת בקרב ראשי הישיבות הקטנות בארץ. המוסד מצליח למשוך אליו בחורים איכותיים ממיטב המוסדות, ושואף להמשיך להרחיב את היקף פעילותו ולבסס את מעמדו בכותל המזרח של הישיבות המובילות.

קול אליהו (רכסים) – רכסים

הישיבה שוכנת ביישוב רכסים ועומדת בראשות הגאון רבי יצחק סופר, ממשיך דרכו של אביו הגאון רבי אליהו ציון סופר. הישיבה מונה כיום כ-700 בחורים, והיא נחשבת לישיבה הגדולה ביותר במגזר הספרדי, לצד סניף נוסף בביתר עילית המונה כ-50 בחורים.

הישיבה מובילה קו חינוכי המאפשר קבלה רחבה יותר של תלמידים בהשוואה למוסדות האחרים המנהיגים סינון קפדני. הגישה החינוכית מבוססת על הענקת מסגרת תורנית מרוממת למספר רב של בחורים, מתוך אמונה בכוחה של התורה להעלות ולבנות כל בן עלייה החפץ בכך.

לקראת שנת הלימודים הבאה צפויה הישיבה לקבל כ-160 תלמידים חדשים לשיעור א' ברכסים, לצד כ-50 בחורים נוספים בסניף ביתר עילית. המוסד מתבסס על משמעת עצמית גבוהה ועל רמת לימוד מעולה השומרת על מעמדה ההיסטורי של הישיבה כמבצר תורני איתן.

תפארת הלוי – אלעד

הישיבה הוקמה בשנת תשע"ד בעיר אלעד על ידי הגאון רבי משה הלוי, במטרה להנחיל גישה חינוכית חדשה בעולם הישיבות הספרדי. הישיבה נחשבת לאחד המוסדות האיכותיים והייחודיים, המושכים בחורים מבוגרים ובנויים בעלי שאיפות גבוהות להתעלות בתורה.

השיטה החינוכית בישיבה מבוססת על הענקת אמון מלא בבחורים וחינוכם לרוממות ולמשמעת עצמית גבוהה. גישה זו מכוונת לבחורים היודעים להציב לעצמם יעדים ולהתקדם בלימוד מתוך בחירה אישית ואחריות, והפירות הנראים בקרב הבוגרים מעידים על הצלחת הדרך.

משגיח הישיבה, הגאון רבי יעקב אסטרייכר, מוסר בה שיחות מחשבה ומוסר המהוות נדבך מרכזי בעיצוב עולמם הרוחני של התלמידים.

הראשל"צ בישיבת אהל יוסף

אוהל יוסף – בני ברק

הישיבה הוקמה בשנת תשע"ד בבני ברק בנשיאות הגאון רבי צבי פדידה, ובראשה עומדים הגאון רבי עובדיה יוסף והגאון רבי יעקב שרבאני. הישיבה שוכנת במבנה מרווח ומפואר בבני ברק, המעניק ללומדים תנאים מצוינים לשקידה רציפה בתורה.

ראשי הישיבה ידועים ברמה הלמדנית הגבוהה שהם מנחילים לתלמידים, תוך שימת דגש על שקידה, העמקה בסוגיות וליווי קרוב של כל תלמיד בדרכו הרוחנית והלימודית. סדר היום של הישיבה מובנה ומאתגר, ומכוון לבניית בני עלייה שלמים הבקיאים בש"ס ופוסקים.

כיום מונה הישיבה כ-380 בחורים, כאשר השאיפה לקראת שנת הלימודים הבאה היא קליטת כ-70 תלמידים חדשים לשיעור א'. הרישום לישיבה מציג מגמת עלייה יציבה בזכות המוניטין של צוות הרבנים והתנאים הגשמיים המעולים המוענקים לכל בחור הלומד בהיכלה.

אוהל יוסף – מודיעין עילית

הישיבה ממוקמת בקמפוס מרווח ומפואר במודיעין עילית, בראשות הגאון רבי יוסף עבאדי והגאון רבי רחמים אלקיים. הישיבה מונה כיום כ-220 בחורים ומקבלת מדי שנה כ-80 תלמידים חדשים לאחר הליך מיון וסינון קפדני המנוהל על ידי צוות המוסד.

הליך המיון והמבחנים מנוהל על ידי צוות הר"מים המנוסה, בהם הגאון רבי שלמה אללוף, הגאון רבי דוד ברון והגאון רבי דוד מלול. הישיבה מתייחדת בקו חינוכי של רוממות הרוח המלווה בקשר אישי והדוק בין צוות הישיבה לכלל התלמידים בהיכל.

שאיפת הנהלת הישיבה היא להמשיך להתבסס בכותל המזרח של עולם התורה הספרדי, תוך מתן הזדמנות לכל בחור למצות את יכולותיו בלימוד ובבניין אישיותו. לקראת השנה הבאה מתכננת הישיבה לקבל כ-70 בחורים נוספים לשיעור א' שיצטרפו לגרעין הקיים.

אבני נזר – ביתר עילית

הישיבה עומדת בראשות הגאון רבי זמיר כהן, וביססה את מעמדה בתוך שנים ספורות כאחת הישיבות המובילות והמבוקשות ביותר. הישיבה נהנית מאמון רב מצד ראשי הישיבות הקטנות בארץ, וזוכה לביקוש רישום גבוה במיוחד בקרב מצוייני עולם התורה הספרדי.

דרכה של הישיבה מתייחדת בעמל ובעומק העיון, תוך שמירה על סגנון ישיבתי טהור וקשר אישי חם בין ראש הישיבה לתלמידיו. קשר זה נבנה באמצעות שיעורים כלליים קבועים, שיחות מוסר וועדים ייחודיים הנמסרים לבחורים ומכוונים אותם בדרכי העלייה.

לאחרונה עברה הישיבה למשכן קבע חדש ומפואר בביתר עילית, שנבנה בהשקעה עצומה ובתכנון קפדני לרווחת הלומדים. המבנה החדש מאפשר להרחיב את שורות הישיבה ולהעניק לתלמידים את התנאים המיטביים לשקיעה מוחלטת בלימוד מתוך הרחבת הדעת.

פורת יוסף – העיר העתיקה

הישיבה, שהוקמה בשנת תרפ"ד, היא מישיבות הדגל ההיסטוריות של הציבור הספרדי, שממנה צמחו גדולי התורה של הדורות האחרונים. כיום עומדת הישיבה בראשות הגאון רבי שמואל בצלאל, כאשר למשגיח הרוחני משמש הגאון רבי שלמה חיים ברסקה.

דרכה החינוכית של הישיבה מבוססת על יראת שמיים, שקידה עצומה ואווירה מכובדת היאה להיכל עתיק יומין זה. לצד לימודי העיון הקפדניים, הישיבה שומרת על מסורת לימודית וחינוכית עשירה המעצבת את דמותם של התלמידים כבני עלייה שלמים ושקולים.

הישיבה מונה כיום כ-200 בחורים ומציגה בשנים האחרונות תנופה רוחנית מחודשת השבה וממצבת אותה כמחוללת שינוי בעולם הישיבות. לקראת שנת הלימודים הבאה מתעתדת הישיבה לקבל לשיעור א' כ-50 בחורים מצוינים שימשיכו את שרשרת הזהב ההיסטורית.

פתיחת זמן קיץ בישיבת "פורת יוסף - גאולה" ( צילום: ש.פ.ה. )

פורת יוסף – גאולה

הסניף הירושלמי של הישיבה הוותיקה בשכונת גאולה עומד תחת הנהגתו של הגאון רבי משה צדקה, המוסר שיעורים קבועים מדי יום ומדריך את התלמידים בדרך התורה והיראה. כמשגיח הישיבה משמש הגאון רבי אורי כהן השוקד על בניין בני העלייה.

הישיבה מתייחדת באווירה שמרנית ופרושה, כאשר הלומדים שוקדים על תלמודם באדיקות וביראת שמיים מרובה. סגנון הלימוד והחינוך מכוון לבניית אישיות של תלמיד חכם השקוע כולו בעולמה של תורה, תוך הקפדה על מידות ישרות ודקדוק ההלכה.

הישיבה מונה כיום כ-150 בחורים ואברכים השוקדים על לימודם באדיקות גם בימי בין הזמנים. לקראת שנת הלימודים הבאה שואפת הישיבה לקבל לשורותיה כ-25 בחורים חדשים שימשיכו את מסורת הלימוד המפוארת של היכל התורה בשכונת גאולה.

אור לציון – ירושלים

הישיבה עומדת בראשות הגאון רבי בן ציון אבא שאול, המנחיל לתלמידיו דרך לימוד מעמיקה ובהירה בכל חלקי הש"ס והפוסקים. מערך הרישום של הישיבה עבר תנופה מחודשת עם הצטרפותו של הרשם, הרב אהרן בסורי, לצוות המוסד המוביל.

זכות מיוחדת שמורה לבני הקיבוץ בישיבה השומעים שיעורים קבועים וחבורות מפי הגאון רבי צבי פרצוביץ, מראשי ישיבת מיר ברכפלד המכהן כראש הבקיאות בישיבה, המשלב את שיטת הלימוד הליטאית העמוקה בהיכל הישיבה לרווחת הבחורים המבוגרים.

בשל הביקוש הרב ומתוך רצון לשמור על צביונה המיוחד והקשר האישי עם כל תלמיד, מגבילה הישיבה את קבלת התלמידים לשיעור א' ל-46 בחורים בלבד. בימים אלו עובר בניין הישיבה שיפוץ נרחב לרווחת הלומדים לקראת זמן אלול הבעל"ט.

כסא רחמים – בני ברק

הישיבה המפורסמת שנוסדה בתוניס והועתקה לבני ברק, עמדה במשך עשרות שנים בראשות הגאון רבי מאיר מאזוז. לאחר פטירתו מונה לתפקיד אחיו, הגאון רבי צמח מאזוז, המשמש כראש הישיבה וכמנהלה הרוחני וממשיך להוביל את הישיבה בדרכו הייחודית.

דרך הלימוד והמסורת הייחודית של הישיבה נשמרות בהקפדה רבה, תוך התאמת הלימוד לדרישות ההלכה המעשית, דקדוק המסורת הספרדית והגייה ייחודית. הישיבה מציבה דגש על כתיבה והבעה תורנית לצד בקיאות רחבה בכל חלקי התורה וההלכה המעשית.

כיום מונה הישיבה כ-300 בחורים, כאשר רובם הם תלמידים העולים ממוסדות הישיבות הקטנות של רשת "כסא רחמים" ברחבי הארץ (בני ברק, עמנואל, נתיבות ועוד).

הישיבה מקבלת תלמידים חדשים בהתאם לביקוש השנתי, וממשיכה להוות מגדלור של מסורת תורנית ייחודית בעולם הישיבות הספרדי, תוך דבקות בדרכם של ראשי הישיבה לדורותיהם.

יסוד ישיבת 'אורחות מאיר' ( צילום: נועם אליהו )

אורחות מאיר – אלעד

הישיבה הוקמה בשבועות האחרונים בעיר אלעד, עם עריכת מעמד היסוד הרשמי. הישיבה מיועדת להוות בית יוצר לבני תורה איכותיים, תוך השתלבות במפה הישיבתית הספרדית והמשך הקו התורני המאפיין את הקהילה.

בראשות הישיבה עומד הגאון רבי ליאור כהן, המשמש במקביל כראש הישיבה לצעירים 'מאור יוסף' בעיר. ראש הישיבה הוא חתנו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל, ודמות תורנית מוכרת בעולם הישיבות בעיר.

הישיבה שמה לה למטרה לקלוט את העידית שבבחורי הישיבות הקטנות. דרך הלימוד בה שואפת להמשיך את מסורת הלימוד המפוארת והשיטה המיוחדת שהנחיל הגר"מ זצ"ל במוסדותיו לאורך השנים, מתוך שאיפה למצוינות תורנית.

רינת התורה – ירושלים

הישיבה ממוקמת במרכז ירושלים ברחוב מלכי ישראל ועומדת בראשות הגאון רבי עזרא ניסן, מגדולי מעתיקי השמועה ובעל ניסיון רב שנים בהעמדת אלפי תלמידים בקרן אורה. הישיבה מונה כיום כ-200 בחורים מובחרים השוקדים על תלמודם.

צוות הישיבה כולל שורה של תלמידי חכמים בולטים, בהם הגאב"ד הגאון רבי אלחנן פרץ, הגאון רבי שמעון ניסן, הגאון רבי יעקב פנחסי והגאון רבי אריאל מונסוניגו, המעניקים לבחורים הכוונה למדנית ורוחנית מקיפה בכל חלקי המסכתות הנלמדות.

בשל התרחבות הישיבה ונוכח הצפיפות הקיימת, הוחל בבניית קמפוס חדש ומפואר שישמש משכן קבע ללומדים ויאפשר רווחה פיזית. לקראת שנת הלימודים הבאה מתעתדת הישיבה לקבל כ-60 בחורים מצוינים חדשים לשורותיה שייבחרו בסינון קפדני.

בנין אב – ירושלים

הישיבה הוקמה לפני כ-6 שנים בשכונת רמת שלמה בירושלים בראשות הגאון רבי דוד אברהם, ומשמשת כבית גידול תורני המונה כיום כ-250 בחורים מובחרים. כמנהל הרוחני של הישיבה מכהן הגאון רבי ישראל קליין, המכוון את הבחורים.

למרות שנותיה המועטות יחסית, הישיבה קנתה לה שם טוב וזוכה לביקוש רב בזכות הרמה הלימודית והאווירה המיוחדת השוררת בה. הנהלת הישיבה והצוות הרוחני מקפידים על קשר אישי עם הבחורים לצורך בנייתם הרוחנית והצמחתם כבני עלייה השואפים לגדולות.

בשל הצפיפות הנוכחית המגבילה את קליטתם של תלמידים נוספים, פועלת הנהלת הישיבה לקידום תוכניות בנייה עבור בית מדרש חדש ורחב ידיים, המתוכנן להכיל כ-800 מקומות ישיבה לרווחת הלומדים ולאפשר את הגדלת שורות המוסד בשנים הבאות.

אור התלמוד – בני ברק

הישיבה ממוקמת בבני ברק ובראשה עומד הגאון רבי מסעוד בן שמעון. הישיבה מונה כ-130 בחורים ומשמשת כמקום לימוד שמור ואיכותי, המציב דגש מיוחד על לימוד העיון והתמדה קפדנית באווירה מרוממת המאפיינת את בני הישיבה.

צוות הישיבה כולל את המשגיח הגאון רבי דוד מזרחי, ואת הר"מים הגאון רבי שלום שער, הגאון רבי יוסף חיים סויסה והגאון רבי יעקב בן שמעון, לצד ראש הקיבוץ הגאון רבי עזרא בן שמעון. תלמידי הישיבה זוכים לשמוע שיעורים כלליים גם מראש ישיבת 'באר התלמוד' הגר"ח כהן.

הישיבה מתאפיינת באופי שמור המיועד לבחורים המבקשים להתרכז בלימוד ללא הסחות דעת חיצוניות. לקראת שנת הלימודים הבאה שואפת הישיבה לקבל כ-50 בחורים נוספים, מתוך מטרה להמשיך ולפתח את המוסד באותו קו שמרני ואיכותי השומר על הלומדים.

הגה"צ ר' אלימלך בידרמן בשיחת חיזוק בישיבת 'אור התלמוד' ( צילום: באדיבות המצלם )

אורחות דעת – ירושלים

הישיבה הוקמה בשנה שעברה בשכונת בית וגן בירושלים בראשות הגאון רבי שאול גבאי, בסמוך לישיבת הקיבוץ 'אמרי דעת'. הישיבה מונה כ-80 בחורים שנבחרו בסינון קפדני במטרה ליצור גרעין תורני חזק ואיכותי בעל שאיפות גדולות בלימוד וביראת שמיים.

בצוות מכהנים הגאון רבי יצחק עבאדי, הגאון רבי משולם רוזנבלט והגאון רבי דן זעפרני, לצד המשגיחים הגר"י פולטוב והגר"י שלוש. דרך החיים וההשקפה בישיבה מונחלת ברוח ישיבת חברון ומבוססת על יסודותיו והדרכותיו של הגרב"צ אבא שאול זצ"ל.

הישיבה שמה דגש מיוחד על יראת שמיים כערך ראשון, והרישום אליה מוגבל ל-50 בחורים בלבד לשיעור א' לקראת השנה הבאה. המוסד עומד בפני פרויקט בנייה נרחב להרחבת משכנו ב-6 קומות נוספות, כולל בית מדרש המיועד להכיל כ-600 מקומות ישיבה.

לב אליהו – ירושלים

הישיבה נוסדה על ידי הגאון רבי יעקב זכריה, מתלמידי ראשי ישיבת פורת יוסף אשר מסר נפשו על הקמתה וביסוסה לאורך השנים. לאחר פטירתו, ובהתאם לצוואתו, מונה לתפקיד ראש הישיבה חתנו הגאון רבי עובדיה חזן, שמסר שיעורים בישיבה בעשור האחרון.

הישיבה פועלת ברוח דרכם הייחודית של גדולי התורה של הדור הקודם, המשלבת עמקות רבה בעיון הסוגיות יחד עם הדרכה מוסרית מקיפה ויסודית. ראש הישיבה הנוכחי מביא עמו ניסיון עשיר שצבר גם בלימודיו בעבר בישיבות "תפארת הלוי" ו"גרודנא" בהן קנה את תורתו.

המוסד ממשיך להוות אבן שואבת לבחורים המבקשים להתעלות בתורה וביראת שמיים לאור המסורת המשפחתית והישיבתית. הישיבה משלבת בין עבר מפואר לבין פיתוח עתידי המותאם לצרכי בני העלייה של הדור הנוכחי, השואפים לעמלות ויגיעה בתורה.

הגאון רבי מתתיהו דייטש בשיחת חיזוק בישיבת לב אליהו ( צילום: באדיבות המצלם )

עולם התורה הספרדי מציג כיום תמונת מצב של פריחה חסרת תקדים, הבאה לידי ביטוי לא רק בצמיחה מספרית אלא בעיקר בביסוס מעמדן של הישיבות כמוסדות עצמאיים ומובילים. מגמת הביקוש הגובר למוסדות ה"טופ" השמרניים מחד, לצד פתיחתן של ישיבות חדשות ודינמיות מאידך, מייצרת מפת תחרות בריאה ומפרה שמעלה את הרף הלמדני הכללי.

מגמה בולטת נוספת היא הגיוון הסגנוני והחינוכי המאפיין את היכלי התורה הספרדיים. אם בעבר נטו המוסדות לאמץ באופן כמעט בלעדי את דרכי הלימוד והמוסר של האסכולות הליטאיות השונות, הרי שכיום ניכרת פתיחות לגישות חינוכיות מגוונות ובהם שימור וביסוס שיטות הלימוד הספרדיות.

לצד הפיתוח הרוחני, תנופת הבנייה הפיזית וגיוס המשאבים העצמאי מעידים על חוסנו הכלכלי של עולם הישיבות הספרדי. המעבר לקמפוסים מפוארים והרחבת בתי המדרש מעניקים ללומדים את התנאים הגשמיים הנצרכים לשקיעות מוחלטת בלימוד, ומבטיחים כי היכלי התורה ימשיכו להוות אבן שואבת ומוקד של הנהגה רוחנית לדורות הבאים.