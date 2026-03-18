מאות אלפי מוסלמים מגיעים מדי שנה לקבר דניאל הנביא הנמצא בעיר שוש המוכרת לנו כ"שושן הבירה" ממגילת אסתר | דניאל ראה את חזיונותיו הגדולים דווקא בשושן, ולכן, על פי המסורת, זה גם המקום שבו נח לעולמו (היסטוריה)
חנניה, מישאל ועזריה - לאחר שסירבו להשתחוות לפסל הזהב של נבוכדנצר, נזרקו לכבשן האש ויצאו ממנו חיים. אולם מיד עם צאתם מן הכבשן הם כמעט נעלמים מן הכתובים | הגמרא במסכת סנהדרין שואלת: "להיכן אזלו?" ומביאה שלוש דעות | ישראל שפירא בעקבות ארבעת המקומות המיוחסים לקבריהם (היסטוריה)
בשדה פתוח במחוז פארס שבדרום איראן, עומד מבנה אבן בודד. שש מדרגות ענק מובילות לחדר קטן עם גג משופע - כולו מסלע גיר לבן-צהוב ללא כתובת עתיקה | הכירו את קברו של כורש הגדול, מייסד האימפריה הפרסית שבנה את בית המקדש השני וקיבל את התואר הנכסף "משיח" (היסטוריה)
בעיר קיידר באיראן ניצב מתחם קבורה מפואר, שאליו עולים לרגל שיעים, סונים ונוצרים | המקום מיוחס לנביא שהאסלאם מכנה "קיידר נבי" | היהדות מכירה אותו בשם די זהה: קֵדָר בן ישמעאל, בן דוד ראשון של יעקב אבינו (היסטוריה)
השפל הביטחוני והמודיעיני אליו צנחה איראן, הביא את המשטר לתפוס את השעיר לעזאזל: הקהילה היהודית באיראן | בסוף השבוע האחרון דווח על מעצרים בקרב הקהילות באיראן בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל, מה שעורר דאגה עצומה ברחבי העולם היהודי | הדיווח הוכחש ע"י נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני, הומיון שמח | בעקבות עלייתה לכותרות, יצאנו לסקר את הקהילה היהודית בפרס הרחוקה (מגזין)